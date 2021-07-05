Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Большие вызовы#Центр Сириус#Дмитрий Шишкин#НПО Лавочкина#НПО Энергомаш#РКК Энергия#НПО автоматики05.07.2021 15:12

Большие вызовы на базе Образовательного центра «Сириус»

Дан старт программы научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы — 2021», которая примет рекордное количество талантливых школьников за все время существования программы.

435 школьников из 64 регионов России смогут принять участие по 12 приоритетным для научно-технологического развития России направлениям. Одним из них стали космические технологии. Три недели 40 профильных участников будут решать задачи в проектных командах по кейсам дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос»: Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко и Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова:

Система МКС-360;

Разработка модели планетохода;

GASHOPPER — концепт аппарата для исследования Марса;

Лунный скафандр XXI века.

«Большие вызовы» открылись 5 июля 2021 года приветственным словом руководителя Образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой: «В Год науки и технологий мы продолжаем искать ответы на глобальные вызовы в области персонализированной и прогностической медицины, атомной и водородной энергетики, освоения северных территорий. Государство, предприниматели и ученые системно развивают таланты ребят, воспитывая изобретателей и технологических лидеров, способных улучшить жизнь людей. Один из инструментов — программа „Большие вызовы“, которую „Сириус“ проводит с 2016 года. Только совместная работа действующих профессионалов и молодежи может превратить еще не решенные проблемы в технологические прорывы. Сегодня в „Сириусе“ ребята закладывают основу будущего — и своего собственного, и всей России на много поколений вперед».

Для ребят космического направления с лекцией выступил главный конструктор НПО Энергомаш Петр Левочкин, который рассказал о требованиях, предъявляемых к инженеру в российской ракетно-космической отрасли, и о том, как стать отраслевым конструктором. 27-28 июля с.г. состоится итоговая конференция «Больших вызовов», на которой каждая команда представит результат своей работы. В дальнейшем проекты могут быть доработаны и использованы в реальной экономике или научных исследованиях.

«Системная работа в научно-технологической и образовательной программах „Большие вызовы“ дает возможность воспитывать будущих конструкторов, инженеров и ребят неравнодушных к ракетно-космической отрасли. Тематические специалисты и эксперты совместно с участниками работают над поставленными проектными задачами, определяют возможные пути их решения. Безусловно, для ракетно-космической отрасли „Сириус“ — стратегический партнер для подготовки будущих покорителей космоса», — отметил директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

Научно-технологическая программа «Большие вызовы» помогает школьникам 8–10 классов, интересующихся научно-исследовательской деятельностью и проектно-инженерным творчеством, попасть в команду экспертов. Юные исследователи работают в проектных группах над реальными научными задачами под руководством наставников — известных российских ученых и преподавателей, представителей высокотехнологичного бизнеса, которые учат ребят в условиях ограниченного времени создавать интересные для производства продукты. Программу проводит Образовательный центр «Сириус» с 2016 года.

Участники «Больших вызовов» сначала проходят отбор на региональном или дистанционном этапах конкурса, а на заключительном этапе принимают участие в тестировании, написании эссе и прохождении индивидуального собеседования. Программа включает 12 направлений, соответствующих Стратегии научно-технологического развития России. Многие выпускники программы уже учатся в ведущих вузах России, некоторые по итогам проектов опубликовали ряд статей в серьезных научных журналах, идеи ребят были внедрены компаниями-партнерами.

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с организациями ракетно-космической отрасли Российской Федерации выступает тематическим и индустриальным партнером программы.

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