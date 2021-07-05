А. Майоров: Акция «Подвиг села: Герои труда» побуждает молодых людей к более подробному изучению истории своей семьи

Source: Russia – Council of the Federation

Определены первые призеры сетевой акции.

Определены первые призеры сетевой акции «Подвиг села: Герои труда», приуроченной к 100-летию начала чествования в России званиями и наградами людей труда. Об этом сообщил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Как пояснил сенатор, мероприятие проводится с целью сохранения исторической памяти, воспитания в молодом поколении уважения к человеку труда. За это время сложилась славная традиция многолетнего труда в различных отраслях экономики и сферах общественной жизни на благо Родины.

Алексей Майоров напомнил, что в апреле 2021 г. по обращению Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи» профильный Комитет СФ поддержал проведение этой акции на пространстве Содружества Независимых Государств.

Тесное сотрудничество поколений неоценимо для консолидации общества, обеспечения преемственности

«Важная роль в поднятии престижа рабочих профессий и развитии творческого потенциала молодежи отводится ветеранам, которые готовы передать свой жизненный опыт молодому поколению страны», – отметил сенатор. «Тесное сотрудничество поколений неоценимо для консолидации общества, обеспечения преемственности», — уверен парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что многих акция побудила более подробно изучить историю своей семьи. «Важное условие – рассказать также о своих личных достижениях во благо Родины», – отметил Алексей Майоров.

Призеры первого этапа Акции объявлены к памятной дате – 22 июня в День памяти и скорби. Его участники опубликовали более тысячи постов с историями своих семей. Были отобраны 20 призеров, которые будут отмечены дипломами и почетными знаками отличия ВОО «Трудовая доблесть России». Мероприятие будет продолжено. Следующий этап приурочен ко Дню окончания Второй мировой войны – 3 сентября.

«Мы всегда готовы поддерживать молодежные инициативы, направленные на сохранение исторической памяти, воспитание у людей уважения к человеку труда и развитие творческого потенциала молодёжи», – подчеркнул сенатор.

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