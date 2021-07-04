Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астероид#Метеорит#Болид04.07.2021 11:08

Тунгусский феномен

Район взрыва (красное)

Поваленный лес в районе тунгусского события

Ранним утром 30 июня 1908 года жители Центральной Сибири в районе реки Подкаменная Тунгуска наблюдали в небе весьма необычное природное явление — пролет огненного космического тела (болида), двигавшегося в северо-западном направлении. В 7 часов 15 минут по местному времени на высоте примерно 7-10 км произошёл взрыв колоссальной мощности.

Взрывной волной в радиусе до 50 километров был повален лес. Взрыв слышали за сотни километров. А сейсмологические станции по всей Европе зафиксировали ударные волны. На протяжении нескольких ночей после этого события наблюдались необычные световые явления — от солнечных гало до аномально светлых ночей.

Самая первая версия происхождения взрыва — падение на Землю огромного метеорита. К сожалению, научного интереса к падению внеземного тела в тот период никто не проявил. Поэтому первая экспедиция к месту возможного падения была организована уже в советское время в 1927 году. Возглавил экспедицию учёный-минералог, ученик В.И. Вернадского, Леонид Алексеевич Кулик. Он был убеждённым сторонником метеоритной природы взрыва, поэтому искал следы падения метеорита в районе вывала леса в течение ещё пяти экспедиций (последняя в 1939 году).

Однако поиски оказались безрезультатными. С началом Великой Отечественной войны работы были прекращены, а Л.А. Кулик в возрасте 58 лет вступил добровольцем в народное ополчение и погиб в 1942 году. Работы возобновились лишь в 1949 году его учеником Е.Л. Криновым, который, обобщив все имеющиеся материалы, опубликовал первый фундаментальный труд на эту тему — «Тунгусский метеорит», где развивал идеи Кулика. Однако первая послевоенная научная геологическая экспедиция к месту события 1958 года полностью опровергла предположение о наличии вблизи места события метеоритного кратера или метеоритного вещества.

Советский геохимик и планетолог К.П. Флоренский в 1959 году впервые выдвинул гипотезу о том, что Тунгусское событие было результатом столкновения Земли с кометой, при котором её неустойчивые химические соединения, соприкоснувшись с атмосферным кислородом на высоте около 10 км, могли среагировать, произведя взрыв.

В настоящее время гипотез, объясняющих природу Тунгусского феномена, насчитывается более сотни, но нет ни одной общепринятой. Это событие стало одной из величайших научных загадок 20 века. В 2016 году по решению ООН установлена новая международная дата — День астероида, который отмечается 30 июня, в годовщину Тунгусского события.

Источник: Московский планетарий

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