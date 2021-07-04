Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПК СПП#САНСА#ЮАР#космический мусор#АСПОС ОКП04.07.2021 19:20

Роскосмос и САНСА разместят в ЮАР станцию обнаружения космического мусора

Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (НПК «СПП», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ). Со стороны НПК «СПП» контракт подписал генеральный директор Юрий Рой, со стороны САНСА — генеральный директор Валанэйтан Мунсами.

Станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов «космического мусора» на низких, средних и высоких околоземных орбитах. Она способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесенными в базу данных комплекса ОЭК ОКМ, и выдавать полученную координатную и некоординатную информацию в центр сбора и обработки данных.

Комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тысяч километров и содержит в своём составе три типа телескопов различного назначения, которые по отраженному солнечному свету способны обнаружить космические объекты и элементы «космического мусора», имеющие блеск до 18-й звёздной величины.

ОЭК ОКМ в ЮАР — второй из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Основная цель АСПОС ОКП — мониторинг околоземного космического пространства и выявление опасных сближений действующих космических аппаратов друг с другом и с объектами «космического мусора».

Участвуя в данном проекте, Россия расширяет взаимодействие со странами БРИКС в космической сфере, а также международное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности космической деятельности в рамках глобальной повестки Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях и Межагентского координационного комитета по космическому мусору.

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НПК «СПП» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», созданное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2007 года № 1391 на базе ФГУП «НИИ ПП». Является головной организацией Госкорпорации «Роскосмос» по разработке, производству и испытаниям систем прецизионного приборостроения различных типов.

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