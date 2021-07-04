Source: Russia Federal Space

#Красмаш04.07.2021 04:03

Красмаш отмечен на краевом уровне за высокую соцэффективность и развитие соцпартнерства

Благодарность Красноярскому машиностроительному заводу (входит в состав Госкорпорации “Роскосмос”) подписали министр экономики и регионального развития Егор Васильев, председатель Федерации профсоюзов края Олег Исянов и первый вице-президент Союза товаропроизводителей, предпринимателей края Геннадий Лапунов.

Напомним, по итогам 2020 года предприятие стало победителем городского смотра-конкурса по организации работы в области социального партнерства и охраны труда. В нем участвовали более 200 организаций всех форм собственности. Завод занял первое место в номинации «Промышленность» (категория — прочая промышленная деятельность) и был отмечен дипломом главы города.

«На всех предприятиях, которые приняли участие в конкурсе, отлажена эффективная система взаимодействия работников и работодателя, что позволяет выстроить бесконфликтные отношения в трудовом коллективе и повысить качество жизни работников», — заявил руководитель краевой федерации профсоюзов Олег Исянов, подводя итоги и награждая победителей.

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