Source: Russia Federal Space

#НПЦАП#ВДНХ04.07.2021 22:15

В павильоне «Космос» на ВДНХ открыта уникальная экспозиция НПЦАП

В рамках программы мероприятий, посвященных 60-летию первого полета человека в космос, в павильоне «Космос» на ВДНХ продолжает работать выставка, прославляющая подвиг отечественных конструкторов и разработчиков в области ракетно-космической техники.

Для сохранения исторической памяти об основоположнике автономных систем управления ракетной техники, члене Совета главных конструкторов Н.А.Пилюгине, популяризации ключевых достижений Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), его истории и роли в отечественной космической промышленности в главном выставочном комплексе страны в павильоне «Космос» работает экспозиция, посвящённая Центру имени Пилюгина — ведущему предприятию России по созданию систем управления для ракетно-космической техники.

Представленные экспонаты отражают эволюцию приборов систем управления от легендарной Р-7 до современных космических средств выведения, а также для перспективных носителей, разгонных блоков и космических аппаратов.

Всего в павильоне выставлено более 120 экспонатов, в их числе макеты станции «Мир» с пристыкованными модулями «Квант-1», «Квант-2», «Кристалл» и космического челнока «Буран» в паре с моделью самой мощной в мире ракеты-носителя «Энергия». Здесь же можно увидеть уникальную космическую технику, такую как первый в мире планетоход «Луноход-1» и спускаемые аппараты автоматических межпланетных станций «Венера-1» и «Венера-9».

Посетителей экспозиции встречает робот «Фёдор» — первый российский человекоподобный работ, оснащенный искусственным интеллектом и созданный специально для выполнения особо опасных заданий в космосе.

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