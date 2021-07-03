Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Спектр-РГ#ИКИ РАН#НПО Лавочкина03.07.2021 23:05

Спектр-РГ открыл 18 формирующихся суперскоплений галактик

Телескоп eROSITA, установленный на обсерватории «Спектр-РГ», обнаружил 18 крупных суперскоплений галактик, которые еще не завершили свое формирование. Об этом рассказали участники миссии на ежегодной встрече Европейского астрономического сообщества (EAS).

«Главная задача eROSITA заключается в проверке основополагающих космологических теорий с рекордно высокой точностью. В частности, мы планируем максимально точно измерить долю видимой материи во Вселенной. Для этого нужно изучить все крупные скопления галактик мироздания. Пока обсерватория изучила только небольшой уголок ночного неба, но при этом она уже открыла 18 формирующихся суперскоплений галактик», — рассказала Эcра Бюльбюль, научный сотрудник Института внеземной физики общества Макса Планка.

По ее словам, эти открытия eROSITA сделал еще в первый этап работы «Спектра-РГ», когда инструменты космической обсерватории проходили проверки. Ученые выбрали небольшую область ночного неба, куда в это время смотрели инструменты, получили ее максимально детальные снимки и попытались найти на них крупные скопления материи, в том числе большие группы галактик.

В общей сложности в этой области ученые обнаружили несколько десятков тысяч галактик, испускающих большое количество рентгеновского излучения. Они были объединены в несколько сотен скоплений подобных объектов, которые, в свою очередь, входили в состав 18 еще формирующихся суперскоплений галактик.

«Открытые нами суперскопления галактик встроены в еще более крупномасштабную структуру, „паутину Вселенной“. Ее структура полностью соответствует тому, что предсказывают космологические модели. Изучение небольшой части этой „космической паутины“ подтверждает, что за четыре года работы eROSITA сможет составить детальную крупномасштабную карту мироздания», — подытожила Бюльбюль.

Об обсерватории

«Спектр-РГ» запустили 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Это совместный российско-германский проект, его цель — сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. На борту аппарата размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA.

Астрономы ожидают, что «Спектр-РГ» позволит получить уникальные снимки неизвестных ранее космических объектов, которые помогут понять природу темной материи и Вселенной. Это второй аппарат из линейки «Спектров», который должен занять место «Спектра-Р», миссия которого была завершена в конце мая, в статусе единственного российского научно-космического проекта.

Первые научные данные обсерватория передала на Землю 24 июля 2019 года, полное сканирование неба началось в декабре того же года.

Источник: ТАСС28.06.2021 21:35

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