Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#РКЦ Прогресс#Дмитрий Баранов#Космодромы#Восточный03.07.2021 09:50

Следующий пуск с космодрома Восточный состоится осенью

Очередные пуски с космодрома Восточный в Амурской области состоятся осенью. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в состав Госкопорации «Роскосмос») Дмитрий Баранов.

«Мы достаточно плотно отработали первую половину года, следующая работа у нас в первой декаде октября. Три машины у нас сейчас находятся на техническом комплексе, состав позавчера убыл отсюда пустой. Мы планируем в конце сентября — начале октября отправить сюда еще две машины», — сказал Баранов во время построения боевого расчета этого космодрома, осуществившего предстартовую подготовку и пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный в Амурской области в четверг в 21:48 (15:48 мск). Это восьмой запуск спутников OneWeb.

Амурская область получила статус космической в 2016 году, когда с первого в России гражданского космодрома Восточный 28 апреля состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту три искусственных спутника земли. В июле 2021 года с космодрома состоялся десятый запуск.

Источник: ТАСС1 июля 2021 года, 19:08

MIL OSI