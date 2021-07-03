Source: Russia Federal Space

#ВНИИЭМ#Конференция#ДЗЗ03.07.2021 18:00

Девятая международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы создания космических систем дистанционного зондирования Земли»

Корпорация «ВНИИЭМ» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» 29 сентября 2021 года проведёт Девятую международную научно-техническую конференцию «Актуальные проблемы создания космических систем дистанционного зондирования Земли». В этом году конференция посвящена 80-летию со дня основания Корпорации «ВНИИЭМ».

Целью конференции является обмен опытом в области создания и эксплуатации космических систем дистанционного зондирования Земли и научных исследований. Основные направления работы конференции:

Проблемы и перспективы развития бортовых информационных комплексов, средств наблюдения и космических систем дистанционного зондирования Земли;

конструкции платформ, служебные системы и антенны космических аппаратов дистанционного зондирования Земли;

перспективные комплексы приема и обработки информации ДЗЗ и ее использование для социально-экономического развития и функциональных исследований.

К участию в конференции приглашаются руководители, специалисты и аспиранты из российских и зарубежных предприятий ракетно-космической отрасли, организаций, ответственных за управление и использование космическими данными для решения научных и прикладных задач, а также представители организаций — потребителей космической информации.

Участие в конференции бесплатное.

Более подробная информация в буклете конференции и на сайте ВНИИЭМ.

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