Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия03.07.2021 05:42

Астрономический прогноз на июль

По информации Московского планетария, в июле 2021 года Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца. Июль — месяц серебристых облаков и юбилеев:

1 июля — 105 лет со дня рождения Иосифа Самуиловича Шкловского;

10 июля — 165 лет со дня рождения Николы Тесла;

22 июля — 70 лет полету первых собак Дезика и Цыгана в верхние слои атмосферы.

Здесь (и далее в обзоре) приводится московское время: Т мск = UT + 3ч. (где UT — Всемирное время). У Луны указана фаза Ф (0,0±): Ф = 0,00(новолуние), Ф = 0,50+(первая четверть), 1,00(полнолуние), Ф = 0,50-(последняя четверть); у светил — их звездная величина (±0,0m)

Весь июль месяц — высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе

2 июля — Луна (Ф= 0,50-) в фазе последней четверти — 00:13

3 июля — Венера (-3,9m) в звездном скоплении Ясли (М44)

4 июля — Луна (Ф= 0,25-) проходит в 2° южнее Урана (+5,8m) 20:00

4 июля — Меркурий (+0,4m) в максимальной утренней (западной) элонгации 22°

5 июля — Луна (Ф= 0,15-) проходит южнее Плеяд

5 июля — Луна (Ф= 0,17-) в апогее, расстояние от Земли 405341 км (видимый диаметр 29′29″) 17:49

6 июля — Земля в афелии (на самом дальнем расстоянии от Солнца): расстояние до Солнца 152 100643,077 км (1,01673 а.е.), видимый диаметр Солнца наименьший (31′31«) 01:27

7 июля — Луна (Ф= 0,1-) проходит в 5° севернее Альдебарана (+0,9m) (01:00)

8 июля — Луна (Ф= 0,03-) проходит в 4° южнее Меркурия (+0,0m) (10:37)

10 июля — Новолуние — 04:18

11 июля — Луна (Ф= 0,02+) проходит севернее звездного скопления Ясли (М44)

12 июля — Луна (Ф= 0,06+) проходит в 3° севернее Венеры (-3,9m) и в 4° севернее Марса (+1,8m), видимого в телескоп (16:00)

13 июля — Марс в афелии

13 июля — Луна (Ф= 0,1+) проходит в 5° севернее Регула (+1,4m) (11:00)

13 июля — Венера (-3,9m) проходит в 0,5° севернее Марса (+1,8m) (16:34) Венера и Марс пройдут в 28,1 угловой минуты друг от друга. Из Москвы это сближение не наблюдаемо, так как планеты достигнут своей высшей точки в небе днем и будут находиться не выше 3° над горизонтом в сумерках

17 июля — Луна (Ф= 0,48+) проходит в 6° севернее Спики (+1,0m) (12:00)

17 июля — Луна в фазе первой четверти — 13:12

17 июля — начало активности метеорного потока Персеиды

18 июля — противостояние Плутона (+14,3m). Плутон перемещается на фоне созвездия Стрелец и находится на дистанции 33,06 а.е. от Земли. Но даже находясь в самой близкой к Земле точке, Плутон настолько удален от Земли, что даже в телескоп его невозможно отличить от звездообразной точки света (09:27)

20 июля — Луна (Ф= 0,82+) проходит в 5° севернее Антареса (+1,1m) (20:20)

21 июля — Луна (Ф= 0,90+) в перигее — расстояние от Земли 364519 км, (видимый диаметр 32’47’’) 13:31

22 июля — Венера (-3,9m) проходит в 1° севернее Регула (+1,4m) (06:00)

24 июля — Полнолуние 05:37

24 июля — Меркурий в перигелии (04:04)

24 июля — Луна (Ф= 1,00-) проходит в 4,5° южнее Сатурна (+0,2m) (21:00)

26 июля — Луна (Ф= 0,95-) проходит в 4,5° южнее Юпитера (-2,8m) (07:00)

28 июля — Луна (Ф= 0,85-) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,8m) 00:00

29 июля — максимум действия метеорного потока Южные дельта-Аквариды (действует с 12 июля по 23 августа). Пик активности ожидается около 09:00 мск 30 июля 2021 года, и поэтому максимум наблюдается до рассвета 30 июля. Максимальное число метеоров в час — до 25 (ZHR= 16). Радиант — в созвездии Водолей. Луна, приближающаяся к последней четверти (Ф= 0,76-), существенно помешает наблюдениям метеоров

30 июля — Марс (+1,8m) проходит в 0,5° севернее Регула (+1,4m) 00:00

31 июля — Луна в фазе последней четверти — 16:18

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО ИЮЛЯ

Июль малоблагоприятен для наблюдений звездного неба в средних, а особенно в северных широтах страны. В условиях белых ночей или полярного дня можно наблюдать только наиболее яркие объекты неба. Солнце не опускается достаточно глубоко под горизонт, и в атмосфере присутствует рассеянный солнечный свет, что ухудшает условия для наблюдений слабых туманных объектов космоса. После полуночи высоко над южным горизонтом поднимаются созвездия Лебедь, Лира и Орел, самые яркие звезды которых — Денеб, Вега и Альтаир, образуют известный астеризм «Летний Треугольник», а вблизи горизонта находится созвездие Стрелец. На востоке — Пегас.

Справа от Лиры — созвездие Геркулеса, могущественного героя мифов Древней Греции, которому удалось победить свирепого Немейского Льва, коварную Лернейскую Гидру и совершить еще десять замечательных подвигов. Западнее, рядом с Геркулесом созвездия Северная Корона и Змееносец. Над северной стороной у горизонта виден Возничий, правее и выше его — Персей и Кассиопея. В северо-восточной стороне находится Андромеда, а на западе ярко сияет Арктур из созвездия Волопас. В зените созвездия Дракон, Цефей и Малая Медведица. Большая Медведица украшает северо-запад, рядом с ней Гончие Псы.

В июле продолжается великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода.

ЗВЕЗДОПАД ЮЖНЫЕ ДЕЛЬТА-АКВАРИДЫ В КОНЦЕ ИЮЛЯ

Ночью 29-30 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигает максимума действия. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 16 метеоров в час. Этот звездопад лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом. Условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид в 2021 году не совсем благоприятные — наблюдению метеоров помешает Луна (полнолуние 24 июля) приближающаяся к последней четверти (Ф= 0,76-).

6 ИЮЛЯ ЗЕМЛЯ В АФЕЛИИ

Июль. Лето в самом разгаре. 6 июля 2021 года Земля проходит афелий.

Слово «афелий» — греческого происхождения, в переводе значит буквально «от Солнца». Этим словом астрономы обозначают точку орбиты любого небесного тела, движущегося вокруг Солнца, которая дальше всего отстоит от нашей звезды.

Итак, 6 июля 2021 года в 01:27 мск наша планета окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты на расстоянии 152 100 643,077 км (1,01673 а.е.). Видимый диаметр Солнца в этот день наименьший в году (31 угловая минута и 31 угловая секунда).

СОЛНЦЕ

Солнце с минимальным видимым диаметром движется по созвездию Близнецы до 20 июля, а затем переходит в созвездие Рака и остается в нем до конца месяца. Склонение дневного светила постепенно уменьшается, как и продолжительность дня, которая изменяется с 17 часов 27 минут в начале месяца до 16 часов 06 минут к его концу. Эти данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца в течение месяца уменьшится с 57 до 52 градусов. Вечерние астрономические сумерки сливаются с утренними до 22 июля, поэтому для средних широт глубокое звездное небо откроется лишь к концу июля.

Для наблюдений Солнца июль — один из самых благоприятных периодов в году. Наблюдения пятен и других образований на поверхности дневного светила можно проводить в телескоп или бинокль и даже невооруженным глазом (если пятна достаточно крупные).

Но нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить обязательно с применением апертурного солнечного фильтра.

ЛУНА И ПЛАНЕТЫ

Фазы Луны в июле 2021 года:

2 июля — Луна в фазе последней четверти — 00:13

5 июля — Луна в апогее, расстояние от Земли 405 341 км 17:49

10 июля — Новолуние — 04:18

17 июля — Луна в фазе первой четверти — 13:12

21 июля — Луна в перигее — расстояние от Земли 364 519 км 13:31

24 июля — Полнолуние 05:37

31 июля — Луна в фазе последней четверти — 16:18

СБЛИЖЕНИЯ ЛУНЫ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА:

4 июля — Луна (Ф= 0,25-) проходит в 2° южнее Урана (+5,8m) 20:00

5 июля — Луна (Ф= 0,15-) проходит южнее Плеяд

7 июля — Луна (Ф= 0,1-) проходит в 5° севернее Альдебарана (+0,9m) (01:00)

8 июля — Луна (Ф= 0,03-) проходит в 4° южнее Меркурия (+0,0m) (10:37)

11 июля — Луна (Ф= 0,02+) проходит севернее звездного скопления Ясли (М44)

12 июля — Луна (Ф= 0,06+) проходит в 3° севернее Венеры (-3,9m) и в 4° севернее Марса (+1,8m) (16:00)

13 июля — Луна (Ф= 0,1+) проходит в 5° севернее Регула (+1,4m) (11:00)

17 июля — Луна (Ф= 0,48+) проходит в 6° севернее Спики (+1,0m) (12:00)

20 июля — Луна (Ф= 0,82+) проходит в 5° севернее Антареса (+1,1m) (20:20)

24 июля — Луна (Ф= 1,00-) проходит в 4,5° южнее Сатурна (+0,2m) (21:00)

26 июля — Луна (Ф= 0,95-) проходит в 4,5° южнее Юпитера (-2,8m) (07:00)

28 июля — Луна (Ф= 0,85-) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,8m) 00:00

ВИДИМОСТЬ ЛУНЫ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА:

1-3 — после полуночи

4-8 — утром

12-18 — вечером

19-31 — ночью

ПЛАНЕТЫ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА:

3 июля — Венера (-3,9m) в звездном скоплении Ясли (М44). Красивые кадры с планетой в Яслях (М44) в вечерней заре можно будет попытаться получить 3 июля

4 июля — Меркурий (+0,4m) в максимальной утренней (западной) элонгации 22°

13 июля — Марс в афелии (04:36)

13 июля — Венера (-3,9m) проходит в 0,5° севернее Марса (+1,8m) (16:34) Венера и Марс пройдут всего 28,1 угловой минуты друг от друга. Из Москвы это сближение не наблюдаемо, так как планеты достигнут своей высшей точки в небе днем и будут находиться не выше 3° над горизонтом в сумерках.

22 июля — Венера (-3,9m) проходит в 1° севернее Регула (+1,4m) (06:00)

24 июля — Меркурий в перигелии (04:04)

30 июля — Марс (+1,8m) проходит в 0,5° севернее Регула (+1,4m) 00:00

ВИДИМОСТЬ ПЛАНЕТ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА:

Венера — вечером

Юпитер, Сатурн и Нептун — ночью

Уран — после полуночи

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В ИЮНЕ В ТЕЛЕСКОП?

Обладатели телескопа смогут наблюдать в небе:

двойные звезды: η Кассиопеи, β Лебедя, δ и ε Лиры, β Скорпиона, ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов;

переменные звезды: δ Цефея, β Персея, β Лиры, η Орла;

рассеянные звездные скопления: М24 в созвездии Стрелец, М11 в созвездии Щит, М39 в созвездии Лебедь, Ϧ и χ Персея;

шаровые звездные скопления: М15 в созвездии Пегас, М13 в созвездии Геркулес, М3 в созвездии Гончие Псы, М5 в созвездии Змеи;

туманности: М27 в созвездии Лисичка, М57 в созвездии Лира; М8 и М17 в созвездии Стрелец, М16 в созвездии Змея;

галактики: М81 и М82 в созвездии Большая Медведица.

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