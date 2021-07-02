Члены профильного Комитета СФ определили основные социально значимые законы, принятые в весеннюю сессию 2021 года

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы подвели итоги работы Комитета СФ по социальной политике.

Члены Комитета Совета Федерации по социальной политике рассказали журналистам об итогах работы Комитета СФ в период весенней сессии 2021 г.

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Председатель Комитета СФ Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы отметила, что в ходе сессии продолжилась работа по внесению изменений в трудовое законодательство. «Нам как законодателям важно создавать новое правовое поле в сложившихся условиях и комфортную правовую среду взаимодействия граждан с работодателями и с представителями органов власти на рынке труда».

Сенатор напомнила, что с 1 июля вступили в силу изменения в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации», которые будут содействовать увеличению занятости.

«Единая цифровая платформа «Работа в России» будет предоставлять расширенный спектр услуг в области занятости и трудоустройства, а база вакансий позволит мониторить востребованные специальности в режиме реального времени. Также удалось расширить гарантии трудоустройства молодежи и молодых специалистов в возрасте от 18 до 25 лет. Они изначально будут рассматриваться как граждане, испытывающие трудности в трудоустройстве, и находиться на особом контроле центров занятости. Молодежь, которая хочет работать должна иметь возможность сделать это без каких‑либо проблем, даже если отсутствует опыт работы после окончания вуза», — добавила Инна Святенко.

Первый заместитель председателя Комитета СФ, координатор Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия рассказал о совместной законодательной работе Комитета и членов ПМЗ, благодаря которой удалось достичь значительных успехов в сфере развития молодежной политики.

«Поправка в Конституцию РФ, которая определяет молодежную политику как предмет совместного федерального и регионального ведения, дала возможность подготовить и принять закон о молодежной политике в стране», — сообщил сенатор. Сейчас ведется совместная работа с региональными законодательными органами и Палатой молодых законодателей по изучению норм федерального закона о молодежной политике и приведению в соответствие с ним регионального законодательства.

Александр Варфоломеев особо отметил принятые в весеннюю сессию законы, регулирующие сферу туризма, а также правовые акты, направленные на развитие физической культуры и спорта. Он также сообщил о разрабатываемом в Комитете СФ законопроекте о молодых ученых.

По словам первого заместителя председателя Комитета СФ Валерия Рязанского, вся методологическая база, разработанная в пенсионной системе, сегодня переформатируется так, чтобы полностью стать беззаявительной. Сенатор указал на очевидное удобство, которое при этом получают граждане пожилого возраста, а также люди с ограниченными возможностями. В этой связи в ходе весенней сессии были внесены изменений в федеральное законодательство.

Инициативное информирование застрахованных лиц о предполагаемом размере пенсии по старости, которое вводится благодаря изменениям в законодательство, парламентарий назвал полезным и удачным. Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области напомнил о начале реализации с 1 июля законодательства, связанного с выплатами пособий для семей с детьми, а также призвал внимательно относиться к назначению адресных пособий гражданам.

Не менее важным вопросом повестки весенней сессии стали развитие внутреннего туризма, продление программы «туристического кэшбека» до конца года, а также принятие федеральных законов, регулирующих деятельность турагентств и экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, сказал законодатель.

В ходе пресс-конференции также были затронуты региональные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. «Для каждого жителя столицы удалось организовать прививочные пункты «шаговой доступности». Благодаря этому ежедневная запись на вакцинацию в столице превысила 80 тысяч человек», — заявила Инна Святенко.

Сенатор отметила, что в Москве сделать вакцину можно не только в поликлиниках города, но и в прививочных пунктах в общественных местах столицы, а также павильонах «Здоровая Москва», расположенных в парках.

Заместитель председателя Комитета СФ Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области сообщила, что пандемия привела к целому ряду серьезных изменений в системе охраны здоровья граждан, которые потребовали внесения поправок в законодательство по охране здоровья.

«Особенно это коснулось сферы обращения лекарств, защиты человека в чрезвычайных ситуациях. Принят закон о биологической безопасности, внесены изменения в систему обязательного медицинского страхования, создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера. Расширен перечень медицинских организаций, имеющих право на проведение бесплатных профилактических прививок, включенных в национальный календарь. Теперь бесплатные прививки можно сделать и в частных клиниках», — сказала парламентарий.

Кроме того, продолжила сенатор, в течение этого года проводится большая работа по мониторингу маркировки лекарственных препаратов, а также мониторинг поставок вакцин против коронавируса в регионы.

Татьяна Кусайко отметила, что многое сделано для улучшения качества и доступности онкологической помощи и профилактики онкозаболеваний. «С 2024 года в национальный календарь будет включена вакцина против вируса папилломы человека, которая направлена на снижение заболеваемости и смертности от ВПЧ-ассоциированных онкологических заболеваний», — добавила законодатель.

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