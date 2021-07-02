Т. Кусайко: Реализуемые гарантии должны преобразиться в целостную систему мер поддержки семей с детьми

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор разъяснила новые меры поддержки семей, которые вступают в силу 1 июля.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион провела личный прием граждан.

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Всего рассмотрено 10 обращений северян. Ключевой темой приема стали вопросы получения мер социальной поддержки для будущих мам и одиноких родителей.

Как напомнила Татьяна Кусайко, с 1 июля начнется прием заявлений на выплату женщинам в трудной ситуации, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, а также одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. «Размер пособия будут рассчитывать, исходя из прожиточного минимума — доход в семье не должен превышать его размера на человека. Заявление можно будет подать на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства», — сообщила сенатор.

По мнению парламентария, весомая финансовая поддержка для будущих мам станет их мотивацией к ранней постановке на учет, а это, в свою очередь, будет способствовать профилактике и ранней диагностике внутриутробных инфекций и врожденных патологии.

Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион провела личный прием граждан

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Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион провела личный прием граждан

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Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион провела личный прием граждан

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Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион провела личный прием граждан

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Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион провела личный прием граждан

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По выплатам одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет за разъяснением обратились несколько заявителей как очно, так и онлайн. Присутствующие на приеме специалисты регионального министерства труда и социального развития пояснили, что такие выплаты назначаются одиноким родителям и тем, кто имеет решение суда об уплате алиментов. Также они распространяются и на детей-сирот, проживающих в семьях. В этом случае оформить пособие должен опекун. «Реализуемые на протяжении ряда лет гарантии, с учетом новых видов выплат, в итоге должны преобразиться в целостную систему мер поддержки семей с детьми», — заявила Татьяна Кусайко.

Некоторые жители региона обратились к сенатору за помощью в решении вопросов оплаты коммунальных услуг для льготной категории граждан «дети войны», предоставления квоты на офтальмологическую операцию, присвоения статуса инвалидности, массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, а также поделились своими предложениями по совершенствованию системы здравоохранения в области.

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