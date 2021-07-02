С. Мартынов: В законодательство Марий Эл внесены изменения, направленные на противодействие коррупции

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в заседании Госсобрания Республики.
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в рамках работы в регионе принял участие в сессии Государственного Собрания Республики.
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Сенатор отметил, что на заседании обсуждался ряд изменений в законы субъекта РФ с учетом новаций в федеральном законодательстве.
В частности, внесены поправки в республиканский закон о противодействии коррупции. По словам Сергея Мартынова, вводятся дополнительные ограничения для работников госучреждений, которые ведут надзорную деятельность. Им теперь запрещено не только заниматься бизнесом, но и руководить некоммерческими структурами.
«Это сделано для того, чтобы избежать конфликта интересов. Такое ограничение позволит представителям контрольно-надзорных органов принимать максимально независимые, взвешенные решения», — пояснил парламентарий.
Сергей Мартынов принял участие в заседании Госсобрания Республики
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Сергей Мартынов принял участие в заседании Госсобрания Республики
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Сергей Мартынов принял участие в заседании Госсобрания Республики
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Он подчеркнул, что в целом как исполнительной, так и законодательной властью уделяется приоритетное внимание борьбе с коррупцией в Марий Эл.
В ходе заседания Сергей Мартынов вручил награды Совета Федерации за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие парламентаризма первому заместителю председателя Госсобрания Владимиру Мухину и члену Комитета Госсобрания по развитию агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию Владимиру Кожанову.