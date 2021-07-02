Росстат представляет оценку ВВП за I квартал 2021 года методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов

Source: Russian Federation State Statistics Service

Росстат представляет оценку ВВП за I квартал 2021 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов. Это первая оценка, выполненная этими методами.

Объем ВВП в I квартале 2021 года составил 26 770,9 млрд рублей. Физический объем ВВП сократился на 0,7% относительно соответствующего квартала прошлого года, дефлятор, соответственно, вырос на 8,9%.

Метод использования доходов

В составе ВВП по сравнению с I кварталом 2020 года расходы на конечное потребление снизились на 1,9%, валовое накопление увеличилось на 8,0%, чистый экспорт товаров и услуг сократился за счет опережающего снижения экспорта (-2,4%) по сравнению с импортом (-2,1%).

Сокращение конечного потребления связано со снижением потребительских расходов домашних хозяйств (-2,8%) в условиях сохранения ограничительных мер, связанных с COVID-19. Рост интернет-торговли, включающий покупки потребителями товаров как на российских, так и зарубежных интернет-площадках, не смог оказать существенного влияния на динамику потребительских расходов.

Существенный рост валового накопления связан с увеличением прироста материальных оборотных средств преимущественно за счет готовой продукции на предприятиях обрабатывающих производств. Динамика валового накопления основного капитала, включая ценности, сложилась отрицательной (-0,4%) за счет снижения накопления активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал (ценностей, продуктов интеллектуальной собственности и др.).

Сокращение экспорта и импорта определялось в основном динамикой внешней торговли услугами и связано, преимущественно, со снижением расходов домашних хозяйств на туристические поездки, в том числе на покупки во время пребывания за границей. Динамика внешней торговли товарами – более оптимистична. По данным ФТС России физический объем экспорта товаров сократился на 1,0% в основном за счет топливно-энергетических товаров, импорт товаров вырос на 9,6% за счет машин, оборудования, транспортных средств, текстильной продукции, обуви.

В структуре ВВП в I квартале 2021 года относительно соответствующего квартала предыдущего года доля расходов на конечное потребление сократилась с 77,3% до 75,8%, валового накопления основного капитала – с 15,4% до 14,9%. При этом доля изменения запасов материальных оборотных средств увеличилась с 0,2% до 1,8%, доля чистого экспорта товаров и услуг – с 7,1% до 7,5%.

Метод формирования ВВП по источникам доходов

В структуре ВВП, сформированного по источникам доходов, за тот же период доля оплаты труда понизилась c 51,8% до 50,1% в основном за счет сокращения страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при применении понижающих тарифов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля чистых налогов на производство и импорт выросла с 11,2% до 12,3% за счет изменения структуры налогооблагаемой базы НДС в сторону продукции, реализуемой на внутреннем рынке, доля валовой прибыли, соответственно, увеличилась с 37,0% до 37,6%.

Справка:

Данные сформированы на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на данных Банка России, Федерального казначейства и ФТС России.

Метод использования доходов при расчете ВВП заключается в том, что ВВП рассчитывается как сумма расходов всех институциональных секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистый экспорт.

Метод формирования ВВП по источникам доходов – это оценка ВВП путем суммирования оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов), валовой прибыли всех отраслей и чистых налогов на производство и импорт. Этот метод не является самостоятельным, поскольку в соответствии с принятой методологией валовая прибыль исчисляется балансовым методом.

Более подробная информация представлена здесь и в разделе «Национальные счета».

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