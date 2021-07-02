Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#Росстандарт02.07.2021 14:04

Росстандарт подвел итоги деятельности технических комитетов по стандартизации за 2020 год

Впервые технический комитет 321 «Ракетно-космическая техника» занял первое место среди 230 технических комитетов в рейтинге, что свидетельствует о высоком уровне развития национальной стандартизации в ракетно-космической отрасли.

Оценивалась фактическая деятельность технического комитета в 2020 году. Среди ключевых критериев — активное участие ТК в работах Росстандарта по совершенствованию и развитию системы национальной стандартизации, реализация перспективной программы работы, соблюдение сроков разработки национальных стандартов, активность ТК в работе Международной организации по стандартизации ИСО, уровень профессионализма специалистов.

Председатель ТК 321 Геннадий Абраменков: «Столь высокого результата удалось достичь благодаря слаженной работы всех специалистов и экспертов ТК и поддержки руководства Госкорпорации. В состав ТК входят ведущие организации ракетно-космической отрасли. Невозможно не отметить важную роль ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации „Роскосмос“), который эффективно выполняет работу секретариата. У нас большие планы на будущее. Первоочередной задачей является дальнейшая реализация в полном объеме Программы национальной стандартизации. Планируем развивать работы по стандартизации в области качества и надежности, данных дистанционного зондирования Земли из космоса, навигационных спутниковых систем, электронной компонентной базы и других перспективных направлениях».

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