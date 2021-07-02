Российские спортсмены проходят заключительный этап подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио

Source: Russia Ministry of Sport

Подготовка спортсменов спортивных сборных команд страны к Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония) осуществляется в соответствии с утверждёнными целевыми комплексными программами подготовки к Играм Олимпиады с вносимыми изменениями, вызванными эпидемией коронавирусной инфекцией COVID-19.На заключительном этапе тренировочные мероприятия организованы на федеральных базах Министерства спорта Российской Федерации (УТЦ «Новогорск», ТЦСКР «Озеро Круглое», «Юг Спорт»), региональных базах и за рубежом.Основные мероприятия в России планируются на территории Дальневосточного федерального округа (Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Республика Бурятия).В рамках заключительного этапа подготовки Минспорт России обеспечил закупку специализированного оборудования и инвентаря в соответствии с заявками спортивных федераций.Тренировочные мероприятия заключительного этапа будут профинансированы за счёт федерального бюджета в рамках выделенных лимитов спортивным федерациям.Для сборных команд по спортивной борьбе и дзюдо приобретены комплекты специализированных ковров и татами, а также инвентарь и оборудование. Сборной команде по тяжёлой атлетике приобретены помосты и установлены в кампусе Дальневосточного федерального университета на о. Русский.В посёлке Лозовый (Приморский край) оборудована гребная дистанция со стартовыми устройствами и системой хронометража по гребле на байдарках и каноэ.Во Владивостоке завершены мероприятия по ремонту вентиляционной системы в бассейне спорткомплекса «Олимпиец». База будет задействована для подготовки сборной команды по плаванию.Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях примут участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.В УТЦ «Новогорск» будут готовиться сборные по современному пятиборью (14-31 июля), волейболу (1-17 июля), гандболу – женщины (8-17 июля), лёгкой атлетике (1 июля – 2 августа). В ТЦСКР «Озеро Круглое» – сборные по спортивной гимнастике (20 июня – 16 июля) и плаванию на открытой воде (1-30 июля). На базе «Юг Спорт» в Сочи – сборная по тяжёлой атлетике (9-31 июля).В Приморском крае во Владивостоке будут тренироваться сборные по бадминтону (11-20 июля), боксу (2-20 июля), дзюдо (9-27 июля), лёгкой атлетике (21-30 июля), плаванию (7-22 июля), спортивной борьбе (вольная борьба, мужчины – 17 июля – 4 августа, вольная борьба, женщины – 11-30 июля, греко-римская борьба – 13-30 июля), стендовой стрельбе (11-25 июля), триатлону (6-24 июля), баскетболу 3х3 (10-17 июля), пулевой стрельбе (13-25 июля), стрельбе из лука (12-18 июля), художественной гимнастике (11 июля – 3 августа), водному поло – женщины (16-20 июля); в Партизанске – сборная по гребле на байдарках и каноэ (7-30 июля).Хабаровский край примет сборные по велосипедному спорту (ВМХ-гонки, парк – 21-25 июля, МТВ – 14-21 июля), прыжкам на батуте (13-25 июля), фехтованию (8-22 июля). Омская область – сборные по велосипедному спорту (трек – 23 июня – 26 июля, ВМХ-гонки – 15-20 июля), Улан-Удэ (Республика Бурятия) – сборные по боксу – женщины (30 июня – 18 июля), синхронному плаванию (13-29 июля), Южно-Сахалинск (Сахалинская область) – сборные по теннису (8-18 июля), каратэ (13 июля – 1 августа), Казань (Республика Татарстан) – сборную по велосипедному спорту (ВМХ-фристайл – 15-20 июля).В Япония будут тренироваться сборные по гольфу – женщины (14 июля – 1 августа), гребному слалому (8-24 июля), гребному спорту (2-18 июля), парусному спорту (11-13 июля), прыжкам в воду (13-21 июля), регби-7 – женщины (10-23 июля), тхэквондо (12-26 июля). В Германии – сборная по конному спорту (выездка – 14 мая – 6 июля, троеборье – 16 мая – 11 июля), в Швейцарии – сборная по пляжному волейболу (3-12 июля), в Италии и Андорре – сборные по велосипедному спорту (шоссе – 21 июня – 21 июля), в Нидерландах – женская сборная по гандболу (1-5 июля), во Франции – женская сборная по триатлону (21 июня – 18 июля).

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