Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#МКСм#МКС-65#Прогресс МС-1702.07.2021 04:00

«Прогресс МС-17» успешно пристыковался к МКС

В соответствии с программой полета Международной космической станции 2 июля 2021 года в 03:59:41 по московскому времени произведена стыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17», который стартовал с космодрома Байконур двумя днями ранее. Операции по причаливанию и стыковке к модулю «Поиск» проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш, Главной оперативной группы управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») и российских членов экипажа МКС-65, космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва.

В среду, 30 июня, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17». Пуск прошел штатно в 02:27 мск с площадки № 31. Примерно через девять минут корабль был выведен на орбиту.

Космический «грузовик» доставил на МКС грузы суммарной массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания её полёта в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований на её борту. Сред них: 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

Кроме того, на станцию отправится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов:

укладки «Нейролаб» предназначены для проведения серии медицинских экспериментов «Пилот-Т» по изучению влияния факторов длительного космического полета на качество профессиональной деятельности космонавтов;

материалы эксперимента «Коррекция» используются для разработки эффективных средств профилактики изменений костной ткани космонавтов в условиях невесомости;

укладки «Биориск» и «Константа-2» служат лабораторией для исследования влияния факторов космического полета на состояние сложных белковых соединений и выживаемость микроорганизмов;

эксперимент «Пробиовит» направлен на разработку технологии производства фармакологических продуктов с иммуномодулирующими свойствами в условиях микрогравитации;

аппаратура «УФ атмосфера» обеспечивает детальное картографирование глобальной структуры ночного свечения земной атмосферы для изучения метеорологических процессов и космической погоды.

После завершения необходимых проверок герметичности стыка космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров откроют переходные люки и выполнят заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма, переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание и консервации грузового корабля.

Сейчас на борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хошиде. Кроме того, к МКС пристыкованы два российских грузовых корабля «Прогресс МС», российский пилотируемый «Союз МС-18», а также американские Crew Dragon Endeavour и Cargo Dragon SpX-22.

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