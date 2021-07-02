Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Конкурс#Дмитрий Шишкин02.07.2021 12:57

Победителями конкурса «Моя страна – моя Россия» впервые стали дошкольники

Сегодня, 2 июля 2021 года, подведены итоги специальной номинации для детей до 13 лет «Сказки о космосе» Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победителями стали сразу 100 ребят. В рамках конкурса они представили свои «космические» сказки, рисунки и мультфильмы. Проведение специальной номинации «Сказки о космосе» обеспечено при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

Традиционно в конкурсе «Моя страна — моя Россия» принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, предлагающие собственные идеи социально-экономического развития российских территорий. В XVIII сезоне конкурса, посвященного науке, технологиям и космосу, такую возможность впервые получили дети в возрасте до 13 лет со своими творческими проектами, рисунками и сказками на космическую тематику.

«Принять участие в номинации „Сказки о космосе“ конкурса „Моя страна — моя Россия“ смогли не только школьники, но и дети до 7 лет. Сегодня впервые победителями проекта платформы „Россия — страна возможностей“ стали дошкольники. Самая юная из них — 5-летняя Даша Белякова из Мордовии, которая представила на конкурсе свою „космическую“ аппликацию. Мы рады, что ещё совсем юные ребята уже сейчас могут познакомиться и сделать свои первые открытия с нашей платформой», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Очень приятно и неожиданно получить высокую оценку творческой работы моей дочери на таком престижном конкурсе, как „Моя страна — моя Россия“ платформы „Россия — страна возможностей“. Даша с раннего возраста увлечена темой космоса. Педагог Центра продлённого дня при Мордовском государственном педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева Уланова Светлана Львовна помогла оформить интерес моего ребёнка в достойную и яркую работу», — поделилась мамы Даши Юлия Белякова.

Свои работы в новой специальной номинации «Сказки о космосе» представили 10 622 юных конкурсанта из 78 регионов России и ряда иностранных государств, в числе которых Исландия, Великобритания, Польша и Киргизия.

По словам руководителя всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», проректора РГГУ Ларисы Пастуховой, «Сказки о космосе» стала особенной, семейной номинацией. Ребята вместе со своими родителями — первыми в жизни наставниками учились мечтать и воплощать свои мечты в рисунках, сказках, мультфильмах. Мы получили колоссальный отклик — более 10 тысяч участников из самых разных уголков России и мира, потому решили определить беспрецедентное для конкурса число победителей — творческие проекты сразу 100 ребят из 44 регионов страны, а также зарубежных государств — Великобритании и Исландии были признаны лучшими. Для многих из них это будет первая «взрослая» победа. Самые яркие работы мы представим осенью этого года в нашем сборнике «100 сказок о космосе».

В 2021 году ряд тематических номинаций, в том числе специальная номинация «Сказки о космосе», проходят при поддержке партнера конкурса — Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

«Госкорпорация „Роскосмос“ в рамках постоянного сотрудничества с платформой „Россия — страна возможностей“ не первый год взаимодействует с участниками проектов самых разных возрастов — школьниками, студентами и молодыми специалистами, увлеченными темой космоса, занимающимися исследованиями в сфере современных технологий и космонавтики. Сегодня благодаря нашей совместной работе со Всероссийским конкурсом „Моя страна — моя Россия“ мы можем поддержать самых юных конкурсантов, которые делают свои первые шаги на пути знакомства с космосом», — отметил директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» в рамках XVIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» также пройдут номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос» (к 60-летию со дня полёта Ю.А. Гагарина в космос), «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» и номинация без возрастных ограничений «Моя педагогическая инициатива».

В качестве приза самые юные победители получат подарки от конкурса, а авторы лучших работ в возрасте от 11 до 13 лет станут участниками «Междисциплинарной проектной школы», которая пройдет в Международном детском центре «Артек».

«Космос — особенная тема для „Артека“. В разные годы у нас в гостях бывали Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Сергей Королёв и многие другие герои космонавтики. Наша четвертая смена 2021 года „Мы — дети галактики“ была посвящена 60-летию первого полёта человека в космос и приняла 2516 ребят из 76 российских регионов. Уже в августе „Артек“ откроет свои двери для юных выпускников Всероссийского конкурса „Моя страна — моя Россия“, в том числе победителей специальной номинации „Сказки о космосе“. Совместно с конкурсом мы готовим насыщенную программу для участников смены: ребята смогут принять участие во встречах с интересными гостями, получить новые знания и, уверен, еще больше влюбиться в космос», — рассказал директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

Полный список победителей специальной номинации «Сказки о космосе» представлен на сайте проекта. Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я — профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

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