О. Епифанова: Руководство Республики Коми разрабатывает новые меры социальной поддержки семей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Госсовета Республики.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Ольга Епифанова ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми в рамках работы в регионе приняла участие в заключительном заседании весенней сессии Государственного Совета Республики.

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«Приняты законы о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним, о приватизации служебного жилья медицинскими работниками, установлен запрет на выпас сельскохозяйственных животных в непредназначенных для этого местах. Депутаты также приняли обращение к Государственной Думе, Совету Федерации и Правительству РФ по совершенствованию федерального законодательства в целях обеспечения экологической безопасности при добыче и транспортировке нефти и нефтепродуктов», — рассказала сенатор.

Кроме того, отметила Ольга Епифанова, Госсовет Республики единогласно поддержал новые меры социальной поддержки для многодетных семей, которые разработаны по поручению главы Коми Владимира Уйбы. УйбаВладимир ВикторовичГлава Республики Коми

«Республиканский закон будет дополнен новой статьей — о ежегодных денежных выплатах семьям, имеющим семь и более детей на подготовку детей к школе. Выплата составит порядка 5 тысяч рублей и будет предоставляться на каждого ребенка (родного, усыновленного, пасынка, падчерицы) в возрасте от 6 до 18 лет один раз в учебном году, а также на приобретение транспортного средства – в этом случае выплата будет единовременной и составит не более 1,2 миллиона рублей на одну семью».

Сенатор отметила, что сегодня в Коми насчитывается 39 семей, подпадающих под эту категорию, в них воспитываются 312 детей. Сумма расходов республиканского бюджета на обе выплаты составит 48 миллионов рублей.

Ольга Епифанова приняла участие в заседании Госсовета Республики

«Несмотря на непростую ситуацию с республиканским бюджетом, руководство региона разрабатывает новые меры социальной поддержки семей, тем самым исполняя поручения Президента», – сказала парламентарий.

Она пояснила, что при формировании мер поддержки многодетным в первую очередь рассматривался критерий нуждаемости. «По статистике, семьи, имеющие семь и более детей, сегодня являются наиболее малообеспеченными и нуждающимися. Механизм выплат на покупку автомобиля ещё предстоит проработать правительству Республики, а вот республиканские выплаты на подготовку детей к школе можно будет получить уже в этом году. Это станет хорошим дополнением к тем средствам, которые будут выделены для подготовки детей к школе в рамках инициативы, предложенной главо й государства».

Сенатор наградила благодарственными письмами депутатов Госсовета Республики за эффективную работу в области законотворчества и личный вклад в развитие парламентаризма.

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