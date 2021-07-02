Н. Журавлев выступил на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам

Source: Russia – Council of the Federation
Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.
Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области в режиме видеоконференции принял участие в заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
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Члены комиссии обсудили основные характеристики федерального бюджета, базовые бюджетные ассигнования по государственным программам, бюджеты внебюджетных фондов, внесли предложения по оптимизации бюджетных ассигнований и расширению доходных источников.
Николай Журавлев в своем выступлении остановился на отдельных пунктах Постановления СФ по концепции бюджета с рекомендациями Правительству. Особое внимание он уделил поддержке региональных бюджетов и социальным направлениям расходов, в том числе предусмотренным в рамках послания Президента Федеральному Собранию.
Николай Журавлев принял участие в работе Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам
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Николай Журавлев принял участие в работе Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам
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Николай Журавлев принял участие в работе Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам
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Николай Журавлев принял участие в работе Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам
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Николай Журавлев принял участие в работе Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам
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Николай Журавлев принял участие в работе Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам
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В совещании также приняли участие заместители Председателя Правительства и федеральные министры. Ряд вопросов решено доработать на следующих межведомственных заседаниях с учетом высказанных предложений.