К. Косачев принял участие в открытии мультимедийной выставки в Библиотеке иностранной литературы

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция посвящена 100-летию Библиотеки и 120-летию ее основательницы – М. Рудомино.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в открытии в Библиотеке иностранной литературы мультимедийной выставки «Маргарита Рудомино. Путь созидания. К 100-летию Библиотеки иностранной литературы и 120-летию Великого библиотекаря».

В своем выступлении вице-спикер СФ отметил, что это мероприятие посвящено юбилею Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы и памяти ее знаменитой и уникальной основательницы – Маргариты Рудомино.

«Основание библиотеки в далеком 1921 году – это был абсолютно смелый, новаторский, неожиданный шаг со стороны совсем юной девушки, которая потом на всю жизнь сохранила преданность своей профессии и своему детищу», — сказал Константин Косачев.

Парламентарий напомнил, что академик Дмитрий Лихачев называл Маргариту Рудомино «великим библиотекарем». «Труд всей ее жизни убедительно доказывает, что не место и не профессия делает человека, а личность способна возвеличить любое дело», — подчеркнул вице-спикер СФ.

По словам Константина Косачева, сегодня Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы – современный многофункциональный культурно-научный и образовательный центр, пользующийся заслуженным авторитетом далеко за пределами страны.

Сенатор также сообщил, что в 2022 г. в России состоится Всемирная конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу, в которой планируют принять участие главы государств, парламентов и представители конфессий со всего мира. «Библиотека иностранной литературы может внести свой вклад в формирование российского содержательного и презентационного вклада в это мероприятие».

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