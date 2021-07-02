Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Космофест Восточный02.07.2021 10:33

Космодром Восточный стал ядром мотопробега «Космос наш – 60»

Участники Всероссийского мотопробега «Космос наш — 60. Юрий Гагарин», организованного Всероссийским мотоклубом «Ночные Волки», посетили космодром Восточный. Мотопробег проводится при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и посвящен юбилею первого полета человека в космос. На Восточном мотоциклисты посетили стартовый и технический комплексы ракеты-носителя «Союз-2», оценили масштабы строящегося стартового комплекса для тяжелых ракет «Ангара».

Русские мотоциклисты также встретились с молодыми специалистами нового российского космодрома. Мотоциклисты ответили на вопросы о том, какие у них жизненные принципы, как они выбрали свой путь и какие впечатления у них остались от пребывания на космодроме. «Ночные Волки» посетили Храм Казанской иконы Божией Матери в г. Циолковском Благовещенской епархии и передали икону Святого Апостола Матвея, побывали в Музее космонавтики Культурно-досугового центра «Восток», куда доставили работы финалистов конкурса детских рисунков «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» школ № 18 и № 17 г. Красногорска.

Программа посещения космодрома завершилась наблюдением за пуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками копании OneWeb, который успешно состоялся 1 июля 2021 года.

Мотопробег стартовал 10 июня в городе Москве и проходит по маршруту: г. Москва — Московская область — г. Екатеринбург — г. Омск — г. Змеиногорск — г. Красноярск — Космодром Восточный — г. Хабаровск и финиширует 15 июля в г. Владивостоке.

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