Source: Russia – Council of the Federation

Ряд проектов программы уже реализуются в рамках Совета Евразийского женского форума, подчеркнула вице-спикер СФ.

Идея программы «Женщина – лидер» родилась как ответ на растущий в современном мире запрос на женское лидерство, заявила заместитель Председателя Совета Федерации, Председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области в ходе пресс-конференции, посвященной старту первого регионального потока этой программы.

Смотрите также

Мероприятие прошло в информационном агентстве «Интерфакс-Юг» в Ростове-на-Дону.

Галина Карелова уточнила, что обучение будет проходить на базе Донского государственного технического университета. «С сентября 2020 года 284 участницы программы из 53 регионов страны приобрели и усилили управленческие компетенции и навыки социального проектирования. Ими были разработаны более 50 проектов, направленных на решение социально значимых задач. Некоторые из них уже реализуются в рамках Совета Евразийского женского форума», — проинформировала вице-спикер СФ.

Как отметила парламентарий, на протяжении нескольких лет Россия находится среди лидеров по числу женщин на руководящих должностях. «Это стало возможным, в том числе, и благодаря системной работе, которую проводит Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Совет Евразийского женского форума совместно с общественными и международными организациями, а также с профильными министерствами. В портфеле Совета Евразийского женского форума 22 действующих проекта».

По словам заместителя Председателя Совета Федерации, все проекты направлены на расширение участия и развитие лидерского потенциала женщин в различных сферах экономики. Один из таких проектов — это образовательная программа «Женщина – лидер».

Вице-спикер СФ уверена, что благодаря достигнутым результатам, программа готова выйти на качественно другой уровень. «На третьем Евразийском женском форуме мы планируем дать старт международному потоку этой программы».

Галина Карелова приняла участие в пресс-конференции, посвященной старту первого регионального потока программы «Женщина – лидер»

Председатель Совета Евразийского женского форума напомнила, что на форуме, который пройдет 13–15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге, будет обсуждаться роль и миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также сохранении планеты и реализации социальных преобразований.

По словам Галины Кареловой, ожидается, что в работе Форума примут участие представители различных международных организаций и объединений.

Заместитель Председателя СФ добавила, что в рамках подготовки Евразийского женского форума запущен целый ряд инициатив, конкурсов и мероприятий.

Галина Карелова пригласила принять участие в марафоне женских инициатив по развитию территорий, конкурсе «Женщины – инноваторы», присоединяться к акциям в социальных сетях «Женщина за здоровье», «Женщины в STEM». «С целью расширения участия в форуме регионов с 6 по 12 октября пройдет «российская региональная неделя». Каждый ее день будет тематическим. Наша основная задача – дать возможность всем желающим принять участие и почувствовать причастность к такому знаковому событию».

Председатель Совета Евразийского женского форума поблагодарила губернатора Ростовской области Василия Голубева и ректора Донского государственного технического университета Бесариона Месхи за поддержку инициативы участниц программы о проведении ее в регионе.

В пресс-конференции приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина, проректор по перспективным программам и устойчивому развитию ДГТУ Иннесса Ефременко.

Образовательная программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ. Цель программы «Женщина-лидер» — повышение управленческих компетенций женщин, развитие навыков социального проектирования, формирование сообщества успешных женщин.

В программе принимают участие победительницы и финалистки конкурса управленцев «Лидеры России» платформы «Россия – страна возможностей» и активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума.

MIL OSI