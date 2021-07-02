Г. Карелова: Важно создать совместную российско-белорусскую программу по использованию цифровых технологий в социальной сфере

Source: Russia – Council of the Federation

Использование цифровых сервисов в социальной сфере непосредственным образом влияет на качество жизни граждан, отметила вице-спикер СФ.

Одним из перспективных направлений сотрудничества между Россией и Беларусью может стать развитие и обмен практиками использования цифровых технологий в социальной сфере. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области по поводу перспектив развития российско-белорусских отношений в сфере цифровизации, которые обсуждались в ходе VIII Форума регионов России и Беларуси по проблемам научно-технического сотрудничества.

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По ее мнению, Россия и Беларусь за годы сотрудничества, в частности, между парламентариями двух стран, смогли в значительной степени сблизить социальное законодательство, обеспечив равные права граждан в сфере пенсионного обеспечения, здравоохранения, трудоустройства, свободы передвижения. В итоге появилось много общего в сфере социальной политики. Необходимо, считает заместитель Председателя СФ, ускорять обмен информацией и в социальной сфере, наладив межстрановое и межрегиональное сотрудничество в использовании цифровых технологий в образовании, медицине, для повышения доступности социальных услуг.

По словам вице-спикера СФ, на уровне приграничных регионов наших стран эта работа уже началась. Важно, считает она, расширить ее рамки. В связи с этим, по словам Галины Кареловой, в перечень перспективных направлений сотрудничества есть смысл включить также разработку совместной программы по использованию цифровых технологий в социальной сфере.

«Нет нужды лишний раз говорить о том, что использование цифровых сервисов в социальной сфере непосредственным образом влияет на качество жизни граждан, высвобождая их время для семьи или саморазвития, позволяя находить новые возможности трудоустройства, «приближая» цивилизационные блага для жителей самых отдаленных районов», — подчеркнула парламентарий.

Необходимо также иметь в виду, отметила вице-спикер СФ, что «цифрой» должны уметь пользоваться граждане всех поколений, что обязывает всех постоянно повышать общий уровень цифровой зрелости.

«Эти два компонента – применение цифровых технологий в социальной сфере и адаптация населения к новым цифровым условиям – могли бы стать главным содержательным ядром такой программы», — заключила Галина Карелова.

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