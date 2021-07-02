В. Тимченко принял участие во встрече сельхозпроизводителей Кировской области с представителями Министерства сельского хозяйства РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались актуальные вопросы развития регионального АПК.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области в ходе рабочей поездки в Киров принял участие во встрече представителей агропромышленного комплекса региона с руководством Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

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В совещании участвовали первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, министр сельского хозяйства Кировской области Алексей Котлячков, председатель комитета регионального Законодательного Собрания по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предпринимательству и торговле Владимир Яговкин, председатель Агропромышленного союза товаропроизводителей (работодателей) Кировской области Владимир Огородов и др.

В режиме видеоконференции обсуждались наиболее актуальные отраслевые проблемы. По словам Вячеслава Тимченко, они связаны, прежде всего, с ростом цен на минеральные удобрения и повышением утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику.

Вячеслав Тимченко в ходе рабочей поездки в Киров принял участие во встрече представителей агропромышленного комплекса региона с руководством Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

«Благодаря сегодняшней встрече мы получили разъяснения позиции Министерства в отношении формирования долгосрочных цен на минеральные удобрения и обеспечения паритета между ними и ценами на сельскохозяйственную продукцию. До принятия Правительством РФ решения на площадке Совета Федерации будет проведено дополнительное обсуждение темы ценообразования на минеральные удобрения, поскольку она затрагивает интересы многих сельхозрегионов России», — проинформировал сенатор.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов ответил на вопросы о повышении утилизационного сбора на сельхозтехнику и пояснил, что по результатам консультаций с Министерством промышленности и торговли РФ, несмотря на повышение сбора в целом, удалось добиться снижения его коэффициента.

Он также сообщил, что повышение утилизационного сбора касается только импортируемой сельхозтехники и должно привести к увеличению спроса на продукцию отечественных производителей.

Подводя итоги, Вячеслав Тимченко отметил, что совещание с представителями профильного Министерства поможет дальнейшему развитию сельского хозяйства в регионе и оперативному решению отраслевых проблем.

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