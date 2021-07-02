В. Круглый: В Орловской области стартовал проект, нацеленный на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Source: Russia – Council of the Federation

Проект, инициированный профильным Комитетом СФ, пройдет в ряде регионов. В нем примут участие ведущие российские медицинские центры, рассказал сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области рассказал о реализации в субъектах Федерации «Кардиорейда».

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Этот проект был инициирован Комитетом СФ, напомнил сенатор. В его проведении принимают участие ведущие российские медицинские центры: НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.

«Цель проекта — снижение смертности от болезней системы кровообращения в регионах. Актуальность борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями обусловлена их широкой распространенностью, высокими показателями смертности и инвалидизации, значительными социально-экономическими потерями, негативно влияющими на трудовой потенциал страны», — сообщил парламентарий.

По словам Владимира Круглого, уникальность проекта в том, что даже у самых сложных пациентов, в том числе с хронической сердечной недостаточностью, появится возможность получить консультацию с определением тактики лечения у наиболее квалифицированных специалистов страны по месту своего проживания.

Первым регионом, который вошел в проект, стала Орловская область. Прибывшие сюда из столицы специалисты — кардиохирург, аритмолог и сосудистый хирург — провели прием в областной клинической больнице и поликлинике № 2.

«Было принято более 50 пациентов. Те, кто нуждается в хирургическом лечении с использованием высокотехнологичного оборудования, будут направлены в Институт имени Вишневского за счет федерального бюджета. Для остальных пациентов скорректирована терапия при хронической сердечной недостаточности», — сказал сенатор.

Ведущие врачи федеральных медцентров также выступили с докладами и поделились опытом с региональными коллегами.

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