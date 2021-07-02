А. Шевченко: Инициативные проекты помогут в решении актуальных вопросов на местном уровне

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный практикам непосредственного участия граждан в решении приоритетных для жителей вопросов.

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел «круглый стол» на тему «О перспективах реализации инициативных проектов и иных практик непосредственного участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципального образования вопросов».

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В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, эксперты.

Выступая на заседании «круглого стола», первый заместитель председателя Комитета СФ Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области отметил, что в последние годы в регионах России активно развиваются практики инициативного или «народного» бюджетирования. Они предусматривают распределение части средств местного бюджета на основании инициатив жителей и под их контролем.

Как пояснил сенатор, в июле прошлого года были внесены изменения в законодательство о местном самоуправлении и Бюджетный кодекс. Теперь на федеральном уровне закреплена одна из наиболее распространенных практик «народного» бюджета – инициативные проекты. Одновременно определен правовой режим инициативных платежей, добровольно уплачиваемых на их реализацию.

По словам Андрея Шевченко, особенность существующих практик инициативного бюджетирования в регионах состоит в том, что практически все они предполагают обязательное софинансирование проектов со стороны населения. Доли определены разные, чаще всего от 1 до 5 процентов.

«Однако суть инициативных проектов – участие граждан в принятии бюджетных решений. Поэтому финансовый вклад жителей в реализацию проектов не должен быть обязательным условием их поддержки, главным критерием отбора. Важнее трудовое участие людей, что также предусмотрено законом. Это дисциплинирует участников проектов, побуждает жителей более ответственно отнестись к выбору проектов и их результатам», — подчеркнул сенатор.

«Круглый стол» на тему «О перспективах реализации инициативных проектов и иных практик непосредственного участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципального образования вопросов»

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Андрей Шевченко

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Ирек Ялалов

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«Круглый стол» на тему «О перспективах реализации инициативных проектов и иных практик непосредственного участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципального образования вопросов»

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Андрей Шевченко

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«Круглый стол» на тему «О перспективах реализации инициативных проектов и иных практик непосредственного участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципального образования вопросов»

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Андрей Шевченко

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В настоящее время формируется правовая основа реализации инициативных проектов на уровне регионов и муниципалитетов. Андрей Шевченко отметил, что местным властям необходимо оказывать методическую поддержку, и предложил органам власти субъектов Федерации рассмотреть возможность создания проектных центров по сопровождению программ поддержки инициативных проектов. Направлениями работы таких центров могут быть методическая работа, подготовка консультантов в сфере «народного» бюджета, повышение квалификации сотрудников органов власти, проведение тренингов для инициативных групп и активистов.

По словам сенатора, одним из нерешенных вопросов является создание доступной и востребованной площадки для получения информации, обмена ею, тиражирования лучшей практики по вопросам реализации инициативных проектов. В связи с этим участники «круглого стола» предлагают Министерству финансов России рассмотреть вопрос о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения об инициативных проектах, который позволит определить текущий статус проекта, запланированные и фактические расходы бюджетов различного уровня, привлеченные средства населения. Это повысит прозрачность и доступность практик инициативного бюджетирования.

В заключение Андрей Шевченко отметил, что активное внедрение института инициативных проектов позволит вывести взаимодействие власти и жителей на новый уровень, повысить степень гражданского участия в решении актуальных вопросов.

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