А. Майоров: Экологический диктант в 2021 году пройдёт в международном формате

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации дан старт подготовке Экодиктанта-2021. Он состоится 14–18 ноября в онлайн и оффлайн-формате для россиян и участников из‑за рубежа.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел заседание Федерального оргкомитета Экодиктанта, посвященное подготовке и проведению мероприятия в 2021 г. Его участниками стали сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, представители федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений, руководители отечественных и зарубежных компаний.

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Глава Комитета СФ отметил актуальность вопросов экопросвещения, а также роль общественных инициатив в повышении экокультуры населения. «Именно такой идеей является Экодиктант. Этот проект направлен на расширение кругозора и повышение уровня знаний в области экологии и охраны окружающей среды, развитие экологического образования населения, воспитания экологической культуры», – подчеркнул сенатор.

В 2021 году Экодиктант пройдет 14–18 ноября. Учитывая достигнутый результат Экодиктанта-2020, в котором приняли участие русскоговорящие жители зарубежных стран, было принято решение придать проекту статус международного. «У природы нет границ, поэтому нам важно, чтобы вопросы экологического просвещения были в международной повестке», – добавил сенатор.

Алексей Майоров отметил, что в этом году, как и в предыдущие годы, мероприятие пройдёт на принципах открытости, добровольности и безвозмездности. Каждый гражданин сам решит – принимать ли ему участие в Экодиктанте или нет. Однако члены Федерального оргкомитета уверены в популярности проекта и его эффективности в привлечении населения к вопросам сохранения природы на опыте прошлого года.

Сенатор проинформировал, что в 2020 году в Экодиктанте приняли участие около 2,8 млн человек. Он прошёл во всех 85 субъектах Российской Федерации на 3600 организованных оффлайн-площадках школ, колледжей, вузов, внутри федеральных и региональных ведомств и на предприятиях различных отраслей экономики. Большую роль в проведении Экодиктанта в онлайн-формате сыграл портал ЭКОДИКТАНТ.РУС, который стал постоянно действующим экопросветительским ресурсом.

Заседание Федерального оргкомитета Экодиктанта, посвященное подготовке и проведению мероприятия в 2021

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Алексей Майоров

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Заседание Федерального оргкомитета Экодиктанта, посвященное подготовке и проведению мероприятия в 2021

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Заседание Федерального оргкомитета Экодиктанта, посвященное подготовке и проведению мероприятия в 2021

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Заседание Федерального оргкомитета Экодиктанта, посвященное подготовке и проведению мероприятия в 2021

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Заседание Федерального оргкомитета Экодиктанта, посвященное подготовке и проведению мероприятия в 2021

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Заседание Федерального оргкомитета Экодиктанта, посвященное подготовке и проведению мероприятия в 2021

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Как отметила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы существует прямая связь между окружающей средой и здоровьем человека. «Крайне важно, чтобы Экодиктант включал в себя больше вопросов, связанных с влиянием экологии на здоровье человека. Это побуждало бы участников серьезно задуматься над этой проблемой и явилось бы мощным толчком более углубленного и предметного изучения этого вопроса в дальнейшем, после прохождения Экодиктанта», — подчеркнула парламентарий.

Инна Святенко также обратила внимание на развитие экотуризма. «Создание экомаршрутов и развитие новых привлекательных мест для отдыха – в настоящее время является очень востребованным. При этом совершенно очевидно, что спрос на такой вид отдыха будет только расти», — сказала сенатор.

Экодиктант, по ее мнению, должен содержать вопросы и об экологическом туризме, его привлекательности, побуждать и мотивировать людей на такой вид отдыха.

Широкого охвата проекта удалось достичь при поддержке федеральных министерств и ведомств, добавила сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, председатель правления АНО «Равноправие» Наталья Соколова.

По ее словам, проект поддержали в Правительстве России и в Государственной Думе.

Идею проведения Экодиктанта также поддержали известные деятели культуры, науки и искусства. Среди них певец и композитор Олег Газманов, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, президент благотворительно фонда «Спешите делать добро» Оксана Федорова, заслуженный художник РФ Никас Сафронов, оперный певец Владимир Маторин.

«Мы уже представили проект на полях Международного форума «Экология большого города», прошедшего в марте, и Международного форума «Экология» в мае. Более тысячи участников из России и стран СНГ написали Экодиктант в формате онлайн на IX Невском международном экологическом конгрессе», – напомнила Наталья Соколова.

Она отметила, что по итогам этих мероприятий в Федеральный оргкомитет Экодиктанта вошли председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан и председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, а также первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Совет Федерации традиционно поддерживает инициативу проведения Экодиктанта. Её авторами являются АНО «Равноправие», Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Министерства просвещения России и другие.

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