VIII Форум регионов России и Белоруссии

Source: President of Russia – Kremlin

Тема пленарного заседания – «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации». Среди участников мероприятия – руководство Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, правительств двух стран, Постоянного Комитета Союзного государства, а также главы субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь.

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В.Путин: Большое спасибо, Валентина Ивановна.

Уважаемый Александр Григорьевич! Дорогие друзья, коллеги!

Рад всех вас приветствовать – приветствовать участников очередного, восьмого Форума регионов России и Белоруссии. По объективным, понятным причинам, обстоятельствам, связанным с эпидемической ситуацией, как и в прошлом году, проводим его в режиме видеоконференции. Но важно то, что такие встречи представителей региональных и местных органов власти, делового сообщества, деятелей образования, науки и культуры двух наших стран – сейчас Валентина Ивановна перечислила все направления нашей совместной работы и представляющих их коллег – носят регулярный характер, вот что важно. Дают возможность обсудить самые актуальные, насущные вопросы российско-белорусского взаимодействия в политике, экономике, гуманитарной сфере, наметить совместные проекты по линии субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь.

Сопредседатель Форума – Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко – уже рассказала о вашей результативной работе в предыдущие два дня, о состоявшихся дискуссиях, принятых решениях, планах сотрудничества. Думаю, что всё это будет весьма полезно для дальнейшего развития межрегиональных связей, которые являются ключевой составляющей всего комплекса российско-белорусского стратегического партнёрства.

Вновь подчеркну, Белоруссия для нас – не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга. Тесные дружеские узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством.

Совсем недавно в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны мы отдали дань памяти защитникам Родины, их бессмертному подвигу. Знаю, что в этом году в Брестской крепости, которая одной из первых приняла удар агрессора, прошли масштабные мемориальные мероприятия.

Убеждён, вопросы сохранения памяти о важнейших событиях нашего общего прошлого, недопущения попыток фальсификации истории, патриотического воспитания молодых людей всегда должны быть в фокусе нашего внимания.

Быть наследниками поколения победителей – не только большая честь, но и огромная ответственность за сохранение традиций боевого братства, взаимовыручки, закалённых в суровые военные годы. Поэтому мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию.

Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введённым Евросоюзом совсем недавно. Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Белоруссии ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям – вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия – простым людям, в том числе в самих европейских странах.

При этом Россия настроена и далее последовательно развивать с Республикой Беларусь многоплановые отношения, заниматься строительством нашего общего Союзного государства. А в более широком плане – укрепляем интеграционные процессы на евразийском пространстве, и будем это делать в том числе в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомню, что 2 апреля этого года исполнилось 25 лет с момента подписания Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии, предшествовавшего Договору о создании Союзного государства.

За прошедшие четверть века нам вместе многое удалось сделать, многого удалось достичь. Уже многие вещи воспринимаются как само собой разумеющееся. Например, то, что граждане двух наших стран имеют равные права в сфере медицины, социального и пенсионного обеспечения, образования, свободы передвижения, местожительства и трудоустройства.

Экономики России и Белоруссии глубоко взаимосвязаны. Наша страна является главным зарубежным инвестором в Республику Беларусь, это 30 процентов иностранных инвестиций. На белорусском рынке работает около 2 400 российских компаний. На Россию приходится почти половина всей внешней торговли Белоруссии.

В настоящее время идёт активная работа по согласованию программ унификации законодательства наших стран в самых разных областях, в том числе в налоговой и таможенной. Их реализация позволит выровнять условия деятельности для компаний, завершить построение единых финансовых, энергетических рынков и транспортного пространства, а также сформировать общие промышленную, сельскохозяйственную и цифровую политики.

Дальнейшему наращиванию взаимовыгодных российско-белорусских связей, безусловно, будет способствовать и солидный пакет межрегиональных документов, а также коммерческих контрактов, подписанных в рамках нынешнего Форума.

Уважаемые коллеги!

Тема нынешнего Форума – «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации», и она, безусловно, созвучна вызовам времени, высокой динамике технологических изменений во всех сферах жизни.

Наши страны давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники, сообща решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Важно, чтобы к реализации цифровой повестки активнее подключались и наши регионы.

Отмечу, что сейчас уже осуществляется целый ряд совместных инновационных программ и проектов в таких сферах, как информационно-вычислительные технологии, геологоразведка и энергетика, геномные и медицинские исследования. Не могу не упомянуть, что в этом году в Белоруссии было налажено производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

В рамках Союзного государства также учреждена премия в области науки и техники, которая вручается один раз в два года российским и белорусским учёным и авторским коллективам.

Кроме того, в Могилёве создан Белорусско-Российский университет, получивший статус государственного вуза в обеих странах. Это крупный региональный научно-образовательный центр, в состав которого входят факультеты по широкому спектру дисциплин, лицей, архитектурно-строительный колледж, институт повышения квалификации и переподготовки кадров.

Россия и Белоруссия совместно работают над совершенствованием условий академической мобильности студентов и научно-преподавательского состава университетов двух стран. Кроме того, белорусские граждане имеют право поступать в российские вузы на все формы обучения, включая бюджетные места по общему конкурсу. При этом с нынешнего года в России признаются результаты белорусского Центрального тестирования и результаты олимпиад школьников Союзного государства.

Представляется важным, что научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии носит прикладной характер, совместные достижения задействуются для модернизации промышленности, в наукоёмких отраслях в обеих странах.

Большое значение придаётся также проблемам цифровизации экономики, внедрения технологических и финансовых инноваций. В настоящее время по линии правительств России и Белоруссии прорабатываются вопросы использования единообразных цифровых решений, которые значительно упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления, повысят прослеживаемость транзита грузов. Всё это придаст импульс развитию частного предпринимательства в обеих странах на недискриминационной, равной основе.

Крупнейшим российско-белорусским высокотехнологичным проектом является, безусловно, строительство Белорусской АЭС силами госкомпании «Росатом». Наработанные в рамках его реализации научные связи, накопленный опыт открывают возможности для кооперации во многих других сферах применения «мирного атома», таких как сооружение АЭС малой мощности и технологии ядерной медицины.

Важное соглашение было заключено в этом году между Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» и Национальной академией наук Белоруссии, которое предусматривает создание инфраструктуры совместных фундаментальных и прикладных исследований под эгидой Союзного государства.

Активно развивается сотрудничество в космической области. Научные сообщества России и Белоруссии обсуждают варианты практического взаимодействия по таким перспективным направлениям, как разработка плазменного двигателя для космических аппаратов.

И конечно, нам необходимо объединять усилия по такой стратегической теме, как климатическая повестка, включая сокращение объёмов выбросов парниковых газов и создание индустрии их утилизации. Вчера только говорил об этом и на «Прямой линии». Люди в России, и, уверен, в Белоруссии тоже озабочены этими вопросами, интересуются ими, и неспроста, потому что это всех затрагивает. Использование природоподобных технологий в этой связи, которые позволяют снизить нагрузку на экосистему, обеспечить новое качество жизни людей, чрезвычайно важны.

Дорогие друзья!

Наш Форум проходит накануне Дня Независимости Республики Беларусь, который отмечается 3 июля – в день освобождения в 1944 году города Минска от немецко-фашистских захватчиков. Пользуясь случаем, хотел бы от души поздравить наших белорусских коллег, друзей, весь братский белорусский народ с предстоящим главным государственным праздником.

И в заключение хочу поблагодарить организаторов и всех участников нынешнего Форума за проделанную работу и, разумеется, пожелать всем вам, всем нам дальнейших успехов.

Благодарю вас за внимание.

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