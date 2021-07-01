Телефонный разговор с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Source: President of Russia – Kremlin

В преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов России и Белоруссии, в котором Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в режиме видеоконференции, обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Внимание также было уделено проблематике продолжаю­ще­гося санкционного давления на Республику. С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрик­циям, вводимым западными государствами в нарушение норм между­народного права.

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