С. Митин: Профильный Комитет СФ проанализировал ход работ по обновлению судов рыбопромыслового флота

Source: Russia – Council of the Federation

Масштабное обновлениерыбопромыслового флота будет способствовать насыщению доступной продукцией внутреннего рынка и увеличению экспортного потенциала отрасли, отметил сенатор.

Профильный Комитет Совета Федерации проанализировал реализацию работ по обновлению судов рыбопромыслового флота. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области в связи с профессиональным праздником российских корабелов.

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Сергей Митин отметил, что начиная с 2018 г. в стране реализуется масштабный проект по обновлению рыбопромыслового флота в рамках реализации механизма государственной поддержки строительства судов рыбопромыслового флота путем предоставления квот добычи водных биологических ресурсов на инвестиционные цели.

Как сообщил сенатор, рыбопромысловый флот — основа материально-технической базы рыбохозяйственного комплекса. Он составляет более 70 проц. основных производственных фондов отрасли, обеспечивает более 90 проц. общего вылова. Однако средний возраст рыболовных судов составляет более 27 лет.

Сенатор проинформировал, что в период с 2018 по 2020 гг. заключено 55 контрактов на строительство рыбопромысловых судов (30 – для Дальневосточного и 25 – для Северного рыбохозяйственных бассейнов). Кроме того, в рамках заявочной кампаний 2021 г. в настоящее время проходят процедуру отбора 9 проектов по строительству рыболовных судов (6 судов для Дальневосточного бассейна и 3 для Северного бассейна) С помощью программы инвестиционных квот будет обновлено порядка 80 проц. мощности флота на Северном бассейне и 40 проц. для Дальнего Востока.

Сергей Митин сообщил, что речь идет о среднетоннажных и крупнотоннажных высокотехнологичных судах, которые должны быть построены на территории Российской Федерации и оснащены новым перерабатывающим оборудованием, выпускающим рыбную продукцию с высокой степенью переработки.

Как отметил сенатор, в рамках механизма предоставления инвестиционных квот стало возможным осуществление в России крупнейших со времен СССР проектов по строительству рыбопромысловых судов: закладка серии из десяти 108-метровых траулеров-процессоров, которые строятся на АО «Адмиралтейские верфи», а также серии из десяти 80-метровых судов, строящиеся на судостроительном заводе «Северная верфь».

Сергей Митин обратил внимание, что в настоящее время построено и сдано заказчику 5 судов, на стадии строительства на верфях находятся 32 судна из них 19 судов спущено на воду и достраиваются. Закладка остальных судов будет осуществлена на судостроительных предприятиях до конца 2022 г.

Сенатор также проинформировал, что кроме рыболовных судов в период с 2020 по 2021 гг. с российскими судостроительными предприятиями заключено 40 контрактов на строительство судов-краболовов (среднетоннажных судов длиной свыше 50 метров), из которых строительство 15 судов будет осуществляться на судостроительных предприятиях Дальневосточного федерального округа.

Законодатель отметил, что в целях выполнения поручения палаты по мониторингу ситуации в отрасли на парламентских мероприятиях, проводимых Комитетом, неоднократно рассматривались проблемные вопросы, возникающие в ходе строительства судов рыбопромыслового флота. Кроме того, сенаторы непосредственно посетили практически все судостроительные предприятия в целях проработки технологических и организационных вопросов строительства судов, а также участвовали в мероприятиях по спуску на воду и приемке судов.

Несмотря на 30-летнее отсутствие заказов на российских верфях на строительство крупнотоннажных и среднетоннажных рыбопромысловых судов с высоконасыщенным специализированным оборудованием российские корабелы проявили высокий профессионализм, глубокие знания, упорный самоотверженный труд, способность решения задач любой сложности и обеспечат обновление судов рыбопромыслового флота, уверен Сергей Митин.

«Масштабное обновление судов рыбопромыслового флота будет способствовать насыщению доступной рыбной продукцией внутреннего рынка и увеличению экспортного потенциала отрасли», — считает сенатор.

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