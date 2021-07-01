С. Березкин обсудил вопросы благоустройства территорий в Ярославле

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в регионе.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе провел прием граждан по личным вопросам.

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В ходе мероприятия к сенатору обратились жители Дзержинского района Ярославля с вопросом о благоустройстве спуска к пристани на Волге в районе поселка Иваньково.

«Этой пристанью пользуются многие горожане, выезжая на свои дачные участки, и ее неблагоустроенность создает существенные неудобства», — отметил сенатор.

Сергей Березкин обсудил вопросы благоустройства территорий в Ярославле

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Сергей Березкин обсудил вопросы благоустройства территорий в Ярославле

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Сергей Березкин обсудил вопросы благоустройства территорий в Ярославле

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Сергей Березкин вместе с главой территориальной администрации Екатериной Мусиновой посетили пристань, осмотрели место спуска, обсудили проведение ремонтных работ, которые планируется осуществить в ближайшее время.

Парламентарий также обратился к руководству речного порта с призывом принять меры для решения данного вопроса.

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