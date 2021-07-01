Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#Ангара#Дмитрий Рогозин01.07.2021 09:52

Рабочий визит Дмитрия Рогозина на Восточный

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в рамках рабочей поездки проконтролировал ход строительства объектов космодрома Восточный.

Глава Госкорпорации «Роскосмос» и руководители предприятий ракетно-космической промышленности Российской Федерации осмотрели строительство жилого фонда, будущего аэропортового комплекса, а также площадку строительства стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара».

В рамках подготовки к предстоящему пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами OneWeb Дмитрий Рогозин также посетил стартовый комплекс «Союз», где был произведён доклад о готовности систем комплекса.

По итогам посещения объектов космодрома Дмитрий Рогозин провёл рабочее совещание по вопросам строительства космодрома Восточный.

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