Рабочая группа Временной комиссии СФ предостерегает наблюдателей от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс в России

Source: Russia – Council of the Federation

Принято заявление рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу.

Рабочая группа по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу 2021 года приняла заявление.

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Рабочая группа под руководством первого заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области создана при Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Мониторинг рабочей группы подтверждает, что под прикрытием наблюдения за выборами в Государственную Думу планируются попытки дискредитации голосования и его результатов, с началом избирательной кампании участились информационные атаки на электоральные процедуры со стороны иностранных СМИ и иноагентов, говорится в документе.

«Эти выпады строятся на надуманных обвинениях и откровенных манипуляциях, поставляемых структурами, выдающими себя за наблюдателей. Показательный пример работы сети антироссийских структур – недавний доклад иноагента «Голос» об ограничении пассивного права в РФ. В этом документе описание стандартных международных практик, используемых и в России, было смешано с надуманными цифрами и откровенно манипулятивными оценками. Этот пропагандистский доклад был тут же растиражирован в СМИ, финансируемых правительствами иностранных государств. Например, в Радио Свобода и Deutsche Welle», — отмечается в заявлении.

«Рабочая группа предостерегает наблюдателей, в том числе и международных, от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс. Так, сохраняются опасения относительно истинных намерений наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Организация известна своим предвзятым отношением к российским выборам. Рабочая группа внимательно изучила доклад Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ и констатирует, что в документе под видом мнений «заинтересованных сторон» содержатся заготовки для последующих попыток дискредитации голосования. Судя по формулировкам, БДИПЧ ОБСЕ ретранслирует пропагандистские уловки НКО-иноагентов. Это подтверждается и тем фактом, что большая часть НКО, с которыми встречалась Миссия, включены в реестр иноагентов», — подчеркнули авторы документа.

Рабочая группа зафиксировала кратное увеличение попыток вмешательства со стороны Европейского Союза. «ЕС в своей стратегии в отношении России сделал ставку на санкционное давление и попытки повлиять на общественно-политическую ситуацию в России. По официальным документам и заявлениям Европарламента, Еврокомиссии, Европейского совета и Внешнеполитической службы ЕС прослеживается, что Европейский Союз намерен продолжать под видом поддержки так называемого «гражданского общества» спонсировать отдельные политические силы на территории России и различные деструктивные организации. 28 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, которому Европейский совет фактически поручил развитие инфраструктуры вмешательства во внутренние дела России, в очередной раз заявил, что ЕС будет искать новые способы поддержки своих политических ставленников», — указывается в заявлении.

Группа продолжит постоянную работу до сентября-октября. Ее цели — изучение и анализ поступающей информации о попытках вмешательства извне в подготовку и проведение выборов в Государственную Думу для последующего информирования членов сенаторской комиссии и принятия надлежащих мер реагирования в соответствии с полномочиями Комиссии и на основе российского законодательства.

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