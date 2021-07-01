Source: Russia – Council of the Federation

Важнейшим вопросом нашей работы станет участие в реализации задач государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», подчеркнул сенатор.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел анализ плана работы до конца 2021 г. в контексте тем, поднятых Президентом России в рамках «Прямой линии».

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Об этом заявил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия «Акценты, которые глава государства обозначил в ходе мероприятия, станут ключевыми вопросами повестки предстоящих парламентских мероприятий Комитета в осеннюю сессию», — подчеркнул парламентарий.

Сенатор отметил, что в октябре 2021 г. Комитетом предусмотрено проведение парламентских слушаний «О механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке Российской Федерации». «Эта тема не теряет своей актуальности. Ситуация, сложившаяся в розничной торговле продовольственными товарами, требует постоянного мониторинга. Продовольственная безопасность России – важнейший приоритет государственной политики», — подчеркнул законодатель. «Надо своевременно отслеживать цены на базовые продукты, прежде всего, в интересах граждан и принимать системные меры по стабилизации цен на агропродовольственном рынке. Комитет совместно с Минсельхозом России предполагает выработку дополнительных мер по ускорению выполнения задач Доктрины продовольственной безопасности в части производства овощей и фруктов».

Алексей Майоров проинформировал, что на предстоящем выездном заседании Комитета в Краснодарском крае, в том числе будут рассмотрены вопросы развития мелиоративного комплекса страны, реализации механизмов, предусмотренных Государственной программой эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, агрострахования.

Глава Комитета СФ сообщил, что осеннюю сессию текущего года откроет «круглый стол» на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения развития селекции и семеноводства в Российской Федерации». Вопросы доступности кредитных ресурсов будут рассмотрены в рамках заседаний рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса.

Важнейшим вопросом работы Комитета станет участие в реализации задач государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», отметил Алексей Майоров. «Мы планируем проведение совещаний в федеральных округах по вопросам исполнения резолюции, принятой по итогам встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села».

В части вопросов природопользования и охраны окружающей среды Комитетом запланированы мероприятия, касающиеся реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», изменения климата. В 2020 г. была утверждена Концепция расширенной ответственности производителей, которая в ближайшей перспективе предполагает утилизацию 100 проц. упаковки, а также уплату экологического сбора производителями товаров. В целях ускорения введения в Российской Федерации механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров в период осенней сессии Комитет запланировал на своем заседании рассмотреть вопрос о реализации этой концепции.

Лесной проблематике уделяется особое внимание в Совете Федерации, отметил глава Комитета. В настоящее время принят ряд федеральных законов по реформированию лесного комплекса, обеспечивающих «цифровизацию» отрасли, учет лесных ресурсов, контроль за их состоянием и использованием, развитие воспроизводства лесов и лесоразведения. На особом контроле палаты находятся вопросы борьбы с лесными пожарами, увеличение численности лесных инспекторов, социального обеспечения работающих в лесном хозяйстве, особенно условия труда и заработной платы лесных пожарных. Алексей Майоров обратил внимание, что эти и другие ключевые вопросы отрасли будут рассмотрены в сентябре 2021 г. на парламентских слушаниях «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» и на выездном заседании рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева, которое состоится в октябре-ноябре 2021 г. в Сибирском федеральном округе.

По словам сенатора, Комитет держит на контроле и вопросы, связанные с изменениями климата. В этих целях осуществлялось сопровождение Федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов», принятого Государственной Думой и одобренного Советом Федерации.

Он проинформировал, что уже в июле пройдет «круглый стол» на тему «Углеродное регулирование» в Российской Федерации: тенденции развития», на котором будут рассмотрены современные вызовы в указанной сфере, в том числе проведение адаптации важнейших отраслей экономики (сельского хозяйства, добывающей промышленности, ЖКХ и других) и создание отрасли по утилизации углеродных выбросов. В период предстоящей сессии Комитет также запланировал проведение «круглого стола» на тему «Экологическая политика Российской Федерации в части законодательного регулирования климатических проектов и создания внутреннего рынка углеродных единиц».

В целях усиления контроля общественности за решением вопросов экологической направленности, Комитет планирует уделить особое внимание взаимодействию с Общественной палатой РФ, Российским экологическим обществом, Всероссийским обществом охраны природы и другими, сказал Алексей Майоров.

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