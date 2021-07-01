Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ01.07.2021 13:56

Продолжается оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций

Технологии дистанционного зондирования Земли из космоса — незаменимый инструмент изучения и постоянного мониторинга Земли, помогающий эффективно использовать и управлять ее ресурсами. Современные технологии находят применение практически во всех сферах нашей жизни. В настоящее время российская орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли состоит из спутников серий «Ресурс-П», «Канопус-В», «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М».

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки. Так, в рамках выполнения поручения Совета Безопасности Российской Федерации Роскосмосом организован круглосуточный оперативный мониторинг паводковой и пожароопасной обстановки, а также прочих природных и техногенных бедствий.

В период с 24 июня по 1 июля 2021 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Карстовые провалы в Челябинской области, Пермском крае и Нижегородской области;

пожароопасная обстановка в Московской области;

лесопожарная обстановка в Республике Саха

подтопления в Амурской области и Забайкальском крае;

последствия обрушения горных пород в Республике Дагестан.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам мониторинг чрезвычайных ситуаций в указанный период не осуществлялся. В это же время на основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг подтоплений в Ростовской области;

мониторинг подтоплений в Красноярском крае;

мониторинг лесопожарной обстановки в заповеднике Денежкин Камень, Свердловская область;

мониторинг последствий прохождения урагана в Чехии.

В связи с развитием паводковой ситуации в Амурской области 21 июня 2021 года активирована Хартия. По состоянию на 1 июля в МЧС России переданы иностранные данные космической съемки объемом около 3,2 млн квадратных километров (252 маршрута). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов. Всего за отчетный период в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 511 тысяч квадратных километров (70 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

В рамках мониторинга пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации в ФБУ «Авиалесоохрана» переданы полученные российские данные в объеме около 357 тысяч квадратных километров (54 маршрута съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Кроме того, в рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации представителям региональных органов управления переданы российские данные в объеме около 511 тысяч квадратных километров (70 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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