Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#Орбитальные группировки#OneWeb#Главкосмос#НПО Лавочкина01.07.2021 20:26

Партия из 36 спутников OneWeb выведена на орбиту

В четверг, 1 июля 2021 года, в 15:48:33 по московскому времени состоялся десятый пуск с космодрома Восточный и четвертый в нынешнем году. Со стартового комплекса «Союз» выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb. Спустя 563,7 секунды головная часть штатно отделилась от третьей ступени носителя и продолжила автономный полет.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло в соответствии с заложенной специалистами Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина циклограммой полёта. Во время выведения было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее — с целью доставки разгонного блока на «орбиту увода») и восемь включений двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, необходимых для безопасного отделения и расхождения спутников.

Они в штатном режиме выведены на целевые орбиты. Зарубежные заказчики Главкосмоса подтвердили полное выполнение компанией контрактных обязательств. Все спутники приняты на связь заказчиком. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана.

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Разгонный блок «Фрегат» обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения обеспечивают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества на мировом рынке космических запусков. Данный пуск стал 98-м для разгонного блока «Фрегат».

Запуск космических аппаратов осуществлен по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem в рамках контрактов Главкосмоса (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос»). Он также стал пятым полностью коммерческим запуском с космодрома Восточный и был осуществлен силами совместного расчета предприятий Роскосмоса: РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина, ЦЭНКИ, РКС, Главкосмос, а также иностранных заказчиков.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке планеты. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. После состоявшегося запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 спутников, планируется запуск сотен других.

Сегодняшний пуск позволил открыть полноценный доступ к услугам на территории Великобритании, Аляски, Северной Европы, Гренландии, Исландии, континентальной части США, в морях Северного Ледовитого океана и Канады. Демонстрационный доступ к услугам будет запущен этим летом в нескольких ключевых регионах, включая Аляску и Канаду — сейчас OneWeb готовится к полноценному запуску коммерческих услуг в указанных регионах в ближайшие полгода. Предлагая услуги по подключению, которые соответствуют промышленным стандартам, компания уже объявила о ряде дистрибьюторских партнерств сразу в нескольких отраслях, включая ROCK Networks, AST Group, PDI, Alaska Communications и др. — и продолжает наращивать глобальные возможности. OneWeb также продолжает взаимодействовать с телекоммуникационными и Интернет-провайдерами, властями, а также другими игроками рынка по всему миру с тем, чтобы предложить услуги по скоростному доступу. При этом компания видит растущий спрос на новые услуги по подключению самых удаленных точек земного шара.

Предполагается, что коммерческий доступ будет открыт до конца года, а глобальный доступ планируется открыть в 2022 году. В честь пятого запуска «пять до 50» и доставки всех спутников в срок на головном обтекателе было размещено приветственное сообщение «Привет, Северный полюс», которое символизировало значительный прогресс компании OneWeb в процессе покрытия территории Арктики.

Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LTE или 5G.

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