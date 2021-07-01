Определены победители конкурса проекта «Спорт на селе», реализованного при грантовой поддержке Минспорта России

Source: Russia Ministry of Sport

Российский союз сельской молодёжи подвёл итоги конкурса команд среди гражданских активистов проекта «Спорт на селе».

В этом году проект «Спорт на селе» стал победителем грантового конкурса Министерства спорта Российской Федерации. Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» проводится Минспортом России ежегодно с 2019 года. В 2021 году победителями конкурса стали 26 некоммерческих организаций.

Проект «Спорт на селе» направлен на развитие сети физкультурно-спортивных клубов на сельских территориях. Работа по их созданию будет организована в 43 субъектах Российской Федерации. Основная задача – создание комфортных условий для занятий спортом и привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом сельских жителей.

Конкурс среди команд гражданских активистов стартовал в конце апреля и проводился для выявления лидеров среди молодёжи, которые обеспечат создание и функционирование физкультурно-спортивных клубов на сельских территориях. Среди 97 команд из 48 регионов эксперты отобрали 20 лучших. Со списком победителей конкурса можно ознакомиться на сайте Российского союза сельской молодёжи.

Победители получат возможность пройти курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в сельской местности» на безвозмездной основе. Кроме того, победителям бесплатно предоставят комплекты спортивного инвентаря, оборудования, сувенирной, методической и полиграфической продукции.

Заявки на участие в первом этапе конкурса можно было подать до 31 мая в разделе проекта «Спорт на селе» на сайте Российского союза сельской молодёжи. В документе необходимо было представить план мероприятий по созданию физкультурно-спортивного клуба в селе и указать необходимый для этой работы перечень спортивного инвентаря.

В рамках проекта также запланированы семинар-практикум по теме «Оптимальная модель развития сельского спорта», который состоится с 8 по 10 июля в Омской области, и фестиваль «Спорт в село» на территории Республики Мордовия.

Российский союз сельской молодёжи – общероссийская молодёжная общественная организация, представляющая интересы сельской молодёжи на всероссийском уровне.

Пресс-служба Минспорта России

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