Олег Матыцин обсудил с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем и президентом AIBA Умаром Кремлёвым подготовку к Чемпионату мира по боксу в Белграде

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 июля, в рамках рабочего визита в Республику Сербия Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в заседании Организационного комитета Чемпионата мира по боксу в Белграде. В мероприятии приняли участие Президент Республики Сербия, глава Оргкомитета Александр Вучич и президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв.

Чемпионат мира по боксу пройдёт в столице Сербии на стадионе «Штарк Арена» с 26 октября по 6 ноября 2021 года. В нём примут участие 700 сильнейших боксёров из 100 стран. Планируется, что на трибуны будут допущены около 15 тысяч болельщиков, а зрителями соревнований благодаря телетрансляции станут 100 млн человек.

Послами турнира станут известные боксёры Рой Джонс, Эвандер Холифилд, Роберто Дуран, Василий Ломаченко, а также актёры Сильвестр Сталлоне, Марк Уолберг, Милош Бикович и другие.

Олег Матыцин заявил, что Россия поможет Сербии в организации Чемпионата мира по боксу. «За последние годы Россия проводила множество крупных турниров: Олимпийские игры, Всемирные универсиады, чемпионаты мира. Братский народ Сербии взял на себя ответственность провести вместе с Международной федерацией Чемпионат мира. Мы готовы оказать максимально возможную помощь, чтобы этот праздник состоялся, чтобы мировая боксёрская семья почувствовала своё единство», – сказал Министр.

«Для нас братство с сербским народом очень важно. Сербия также проводила немало важных международных соревнований. Она известна в мире своими спортивными достижениями. Мы всегда переживаем друг за друга, готовы поддерживать и на спортивных аренах, и при организации соревнований. По поручению Президента Российской Федерации мы совместно с Федерацией бокса России уже оказываем максимальную помощь в организации Чемпионата мира. Уверен, мы сделаем всё необходимое для того, чтобы этот праздник состоялся в Белграде», – отметил Олег Матыцин.

Президент Сербии Александр Вучич заверил, что Сербия готова провести Чемпионат мира на самом высоком уровне.

«Чемпионат мира AIBA – знаковое событие. Уверен, вы будете удивлены интересом людей и зрителей из всех балканских стран. Хочу поблагодарить господина Кремлёва за его упорный труд и популяризацию бокса. Сейчас желающих заняться боксом стало гораздо больше, особенно среди детей. Мы организуем всё необходимое для наших спортсменов, наша страна имеет необходимый опыт проведения мероприятий. У нас впереди огромная работа, поэтому я желаю всем удачи», – сказал Александр Вучич.

Президент AIBA Умар Кремлёв подчеркнул: «Сербия демонстрирует, что в этой сложной ситуации можно проводить турниры и чемпионаты, создавая необходимые условия. Учитывая, какая мощная поддержка есть у этого Чемпионата мира, в том числе со стороны России и её Президента Владимира Путина, уверен, что турнир будет организован на самом высоком уровне. Бокс является одним из самых популярных и зрелищных видов спорта. Предстоящий Чемпионат мира станет историческим. Мы внесли много обновлений, увеличено число весовых категорий, а в качестве послов к турниру будут подключены мировые звёзды».

Олег Матыцин также провёл в Белграде встречу с Министром по делам молодёжи и спорта Республики Сербия Ваней Удовичичем.

«Мы обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области подготовки кадров, проведения совместных соревнований и обмена опытом с Министерством по делам молодёжи и спорта Сербии, – отметил Министр. – Готовы в ближайшее время подписать с Сербией Меморандум о сотрудничестве в области спорта. Надеюсь, подписание состоится во время Чемпионата мира по боксу. Мы будем продолжать работать вместе. Это особенно важно сегодня. Спорт демонстрирует необходимость быть едиными, консолидировать все усилия, обмениваться опытом в период борьбы с коронавирусом. Наше сотрудничество, которое имеет многолетнюю историю, яркий пример эффективного взаимодействия. Уверен, что все задачи, которые мы сегодня определили, будут решены».

Пресс-служба Минспорта России

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