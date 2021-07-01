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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ01.07.2021 18:33

Назначен новый заместитель директора по финансам и экономике Протон-ПМ

На должность заместителя директора по финансам и экономике компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») назначена Вера Васильевна Федосеева. До этого она работала начальником управления экономического планирования.

К своим обязанностям руководитель приступила 1 июля 2021 года. Вера Васильевна сменила Михаила Георгиевича Целищева, занимавшего должность с мая 1996 года.

Вера Федосеева окончила Пермский государственный технический университет по специальности «экономика». Пришла на предприятие в 1997 году. Начинала в качестве экономиста. Работала начальником группы, бюро бизнес-планирования, заместителем начальника, начальником планово-экономического отдела.В 2014-м была назначена начальником управления экономического планирования. Неоднократно повышала квалификацию в учебном центре предприятия и других образовательных организациях. Состоит в резерве кадров Госкорпорации «Роскосмос».

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