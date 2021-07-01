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#НПО Энергомаш#ВЦРД01.07.2021 09:03

День рационализатора и изобретателя в ВЦРД

В честь Дня рационализатора и изобретателя, который в этом году отмечается 26 июня, Правительство Воронежской области по традиции наградило лучших новаторов, в число которых вошли и представители Воронежского центра ракетного двигателестроения.

За достигнутые успехи в разработке, внедрении современной техники и новых технологий почетной грамотой Департамента промышленности и транспорта Воронежской области награждены: инженер-конструктор 1 категории отдела № 106 Петр Алтунин, заместитель начальника цеха по подготовке производства цеха № 718 Юрий Бровкин, ведущий специалист направления отдела № 508 Виктор Высоцкий, ведущий инженер-технолог цеха № 719 Татьяна Корнева, начальник бюро управления интеллектуальной собственности № 008 Наталья Короткова, оператор станков с программным управлением 5 разряда цеха № 703 Сергей Котов, инженер-конструктор 1 категории отдела № 119 Иван Лоскутов, аппаратчик воздухоразделения 6 разряда криогенного производства № 173 Владимир Лынов, ведущий конструктор отдела № 116 Владлен Момотов, заместитель начальника управления информационной поддержки жизненного цикла изделий № 208 Вадим Немыкин, начальник бюро металлургических процессов отдела № 354 Евгений Нечаев, главный сварщик — начальник управления главного сварщика № 165 Евгений Паничев, заместитель начальника цеха по подготовке производства цеха № 749 Юрий Планкин, ведущий конструктор отдела № 114 Сергей Хрисанфов, инженер-конструктор 1 категории отдела № 100 Григорий Шаров.

Грамоты были переданы на предприятие и вручены рационализаторам непосредственно на рабочих местах.

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