Г. Карелова провела заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при СФ

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания были рассмотрены вопросы модернизации жилищного фонда за счёт повышения энергетической эффективности при проведении капитального ремонта.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации на тему: «Модернизация жилищного фонда за счёт повышения энергетической эффективности при проведении капитального ремонта: опыт регионов, проблемные вопросы и перспективы».

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Как считает вице-спикер СФ, сокращение удельного расхода энергетических ресурсов в жилищной сфере — важнейшая задача, так как ежегодные потери тепла и электроэнергии в жилищно-коммунальном комплексе сегодня оцениваются в 300 млрд рублей. При этом, указала парламентарий, расходы на оплату коммунальных услуг занимают всё большую долю в бюджете семьи, что не может не сказаться на социальной стабильности общества.

По мнению Галины Кареловой, важно продолжить создание региональных центров энергоэффективности и энергосбережения. Такие центры уже созданы в 60-ти регионах и обеспечивают учет энергетических ресурсов и вырабатывают предложения по сокращению удельного расхода энергозатрат в жилищно-коммунальном комплексе. Этот позитивный опыт необходимо проанализировать и выработать подходы для его тиражирования в других субъектах Российской Федерации.

Вице-спикер СФ считает важным, что государство оказывает финансовую поддержку на проведение энергоэффективного капитального ремонта. Такая поддержка через Фонд ЖКХ с 2017 года поступила для проведения ремонта в 219 многоквартирных домах из 34 регионов Российской Федерации. Улучшены условия проживания более семидесяти пяти тысяч граждан.

Заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при СФ

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Галина Карелова

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Владимир Городецкий

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Андрей Шевченко

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Ирек Ялалов

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Заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при СФ

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Галина Карелова указала, что в целях расширения практики проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при капитальном ремонте многоквартирных домов необходимо решить целый ряд проблем законодательного и организационного характера. В первую очередь по ее мнению, необходимо оценить объемы жилищного фонда, нуждающегося в проведении энергоэффективного капитального ремонта, и финансовых средств, необходимых для его проведения.

Галина Карелова сообщила, что Совет Федерации проводит работу над совершенствованием нормативной правовой базы по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов. «В нашей палате создана рабочая группа, которая проводит мониторинг региональной практики, выявляет проблемы, рассматривает предложения по их решению и разрабатывает законодательные инициативы».

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