В. Рязанский открыл финальный этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Source: Russia – Council of the Federation

Интерес пожилых людей к современным технологиям растет с каждым годом, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в открытии финального этапа XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Федеральной площадкой IT-турнира стал Московский авиационный институт (МАИ).

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Сенатор отметил, что в этом году чемпионат посвящен 60-летию первого полета человека в космос, а МАИ исторически отвечает за подготовку элиты для аэрокосмической отрасли России. «В стенах вуза встретились финалисты Москвы и Подмосковья, Смоленской области, где родился Юрий Гагарин, Саратовской области, где он приземлился после первого полета в космос, а также команда МАИ».

По словам Валерия Рязанского, участниками крупнейшего в мире цифрового первенства для представителей старшего возраста стали более 270 человек из 77 регионов России и 11 зарубежных стран.

«Интерес пожилых людей к современным технологиям растет с каждым годом, и пандемия только подстегнула онлайн-активность пенсионеров. Старшее поколение активно осваивает Интернет, мессенджеры, электронные порталы госуслуг», — рассказал парламентарий. Об этом свидетельствуют итоги отборочного этапа, который проходил с 1 апреля и привлек свыше 10 тыс. участников от Карелии до Камчатки.

Валерий Рязанский открыл финальный этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Валерий Рязанский открыл финальный этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Валерий Рязанский открыл финальный этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Валерий Рязанский открыл финальный этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Валерий Рязанский открыл финальный этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Валерий Рязанский открыл финальный этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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«В программе соревнований три тура: работа на смартфоне, задание по информационной безопасности, работа в поисковой системе Яндекс. Конкурсная программа в полной мере отражает интересы и потребности современных пенсионеров», — продолжил сенатор. Он добавил, что с каждым годом задания становятся сложнее.

Решающая схватка Всероссийского компьютерного первенства состоялась в режиме онлайн. Впервые в рамках турнира поднималась тема здоровья в пожилом возрасте. Согласно исследованию, проведенному Росстатом, 49 проц. пенсионеров ищут в Интернете информацию о здоровье и долголетии. «Важно, чтобы они не только отличали достоверные данные от фейков и завуалированной рекламы сомнительных снадобий, но и помнили о недопустимости самолечения, важности консультаций с врачами при возникновении проблем», — уверен Валерий Рязанский.

В торжественной церемонии открытия Чемпионата приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, ректор Московского авиационного университета Михаил Погосян, Герой России, летчик-космонавт Фёдор Юрчихин.

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