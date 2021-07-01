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#НПО Энергомаш#ИСРД#НИИМаш01.07.2021 22:37

В НИИМаш состоялся «День качества на предприятии ИСРД»

В Научно-исследовательском институте машиностроения состоялся «День качества на предприятии ИСРД», по итогам которого прошло совещание под председательством генерального директора Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Игоря Арбузова. Темой совещания стало рассмотрение результатов деятельности в области качества за 2020 год. Совещание проходило в режиме видеоконференцсвязи с НПО Энергомаш.

Предыдущий «День качества» проводился в НИИМаш в ноябре 2020 года. Тогда в ходе заседания обсуждались перспективы внедрения информационных технологий в управление ресурсами и конструкторско-технологической деятельности, применение новейших технологий в изготовлении двигателей НИИМаш, а также исполнение плана снижения затрат и реализацию инвестиционных проектов.

В рамках текущего Дня качества специалисты НИИМаш отчитались о работе за 2020 год, а также подготовили доклад о ранее выданных поручениях. Кроме того, специалисты НИИМаш и НПО Энергомаш обсудили состояние качества продукции и технологической дисциплины, результаты работы по авторскому надзору, а также результаты аудитов системы менеджмента качества НИИМаш.

В завершение «Дня качества на предприятии ИСРД» генеральный директор НПО Энергомаш дал ряд поручений руководству и специалистам НИИМаш по усилению работы по обеспечению качества выпускаемой продукции.

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