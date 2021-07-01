В. Матвиенко: Взаимодействие России и Беларуси в цифровой сфере способно принести практические результаты

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела пленарное заседание VIII Форума регионов Беларуси и России, основной темой которого стало научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова провели пленарное заседание VIII Форума регионов России и Беларуси. Основной темой стало «Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции между Москвой и Минском.

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В заседании приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия настроена последовательно развивать с Республикой Беларусь многоплановые отношения, заниматься строительством Союзного государства. Президент России напомнил об успешном взаимодействии двух стран в области науки и техники, решении стратегической задачи создания единого научно-технологического и цифрового пространства. «Важно, чтобы к реализации цифровой повестки активнее подключались и наши регионы».

Владимир Путин считает важным, что научно-техническое сотрудничество России и Беларуси носит прикладной характер, совместные достижения задействуются для модернизации промышленности, в наукоёмких отраслях в обеих странах. «Большое значение придаётся также проблемам цифровизации экономики, внедрения технологических и финансовых инноваций».

Россия настроена последовательно развивать с Республикой Беларусь многоплановые отношения, заниматься строительством Союзного государства

Крупнейшим российско-белорусским высокотехнологичным проектом Президент России назвал строительство Белорусской АЭС.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, что Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. «Беларусь поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России, каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций, возглавляемых российскими губернаторами. Эти факты и практика работы форумов регионов подтверждают, что на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки, где белорусско-российское сотрудничество развивалось бы столь успешно».

По его словам, цифра давно стала неотъемлемой частью действительности. «Очевидно, что для стран, у которых нет нужных ресурсов, отставание в цифровых технологиях грозит непреодолимым неравенством. Человечество не должно стать заложником такой ситуации», — считает Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что пришло время выработать совместную цифровую повестку, ориентированную на практику.

И Россию, и Белоруссию всегда отличали высокий уровень академической и отраслевой науки, стремление эффективно использовать результаты передовых исследований и разработок

Валентина Матвиенко поблагодарила президентов Российской Федерации и Республики Беларусь за постоянное внимание к работе Форума, глубокую погруженность в вопросы регионального развития. По ее мнению, нынешний беспрецедентный уровень не только экономической, но и социальной, и гуманитарной интеграции в рамках Союзного государства был бы невозможен без их личных усилий.

Председатель СФ считает главным доказательством востребованности Форума десятки успешных межрегиональных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, охватывающих всё пространство Союзного государства. «В рамках Восьмого форума подписано уже более 20 соглашений между российскими и белорусскими регионами и почти столько же документов о сотрудничестве между нашими университетами, учреждениями культуры и иными структурами».

Касаясь основной темы Форума, Валентина Матвиенко подчеркнула, что цифровые и другие наукоёмкие технологии сегодня буквально пронизывают все сферы жизни, становятся фактором и экономического развития государств, и роста благополучия граждан. По ее словам, и Россию, и Белоруссию всегда отличали высокий уровень академической и отраслевой науки, стремление эффективно использовать результаты передовых исследований и разработок.

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«Сотрудничество в сфере науки и технологий с первых лет Союзного государства входило в число приоритетов общей работы. Уже реализован комплекс союзных программ в области микроэлектроники, космических технологий, атомной энергетики, многих других высокотехнологичных направлений», — сказала Валентина Матвиенко.

В цифровой сфере, по мнению спикера Совета Федерации, взаимодействие России и Белоруссии, включая межрегиональное, способно принести хорошие практические результаты.

Валентина Матвиенко высоко оценила состоявшиеся в рамках Форума регионов заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Белоруссии, встречу молодых парламентариев двух стран, а также заседание двусторонней Межпарламентской комиссии между верхними палатами парламентов. «Высказанные в ходе этих встреч рекомендации будем активно использовать в нашей дальнейшей работе».

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова коснулась вопросов эффективности реализации подписанных на форуме соглашений. Она подчеркнула важность укрепления прямых контактов между предприятиями и научно-исследовательскими институтами, развития форматов молодежного диалога, в том числе между молодыми парламентариями двух стран. Глава верхней палаты парламента Белоруссии также сказала о необходимости поддержки реализации совместных научно-технических программ.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о работе по реализации двусторонних документов в сфере научно-технического сотрудничества. Один из приоритетов – формирование единого информационного и научно-технологического пространства, сказал вице-премьер РФ. В частности, отметил он, готовится проект по расширению национальной исследовательской компьютерной сети и подключению к ней ведущих научных центров и университетов России, Беларуси и других стран Евразийского экономического союза.

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко отметил, что сейчас российско-белорусские программы направлены на развитие передовых направлений в сфере науки и техники. Особое внимание, считает он, необходимо уделить таким перспективным направлениям совместных научных исследований как интеллектуальная система анализа информации, суперкомпьютеры, нейронные сети, искусственный интеллект, новые лазерные материалы, космическое приборостроение и технологии, многофункциональные беспилотные комплексы, ядерная энергетика, информационная безопасность, электромобилестроение.

Генеральный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал о реализации национальных программ России и Беларуси в сфере цифровизации. «Видится особо значимой дальнейшая работа по совершенствованию, адаптации, осовремениванию законодательств двух стран к новым цифровым практикам и технологиям», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

В своем выступлении председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в числе главных направлений сотрудничества, о которых говорилось на секциях Форума, назвала объединение усилий в борьбе с COVID-19, создание единой стратегии вирусологии России и Беларуси. Кроме того, считает сенатор, как никогда актуальна разработка программы совместных фундаментальных исследований. «Наряду с этим необходимо создание единой исследовательской инфраструктуры Союзного государства, в том числе на базе установок класса МЕГАСАЙЕНС».

По итогам пленарного заседания Председатель Совета Федерации назвала полезной рекомендацию в адрес академий наук России и Белоруссии проработать вопрос о создании программы совместных фундаментальных научных исследований. Кроме того, по словам Валентины Матвиенко, участники Форума ясно обозначили приоритет общественных интересов над интересами глобальных транснациональных корпораций. «На этой основе мы будем стремиться к выработке единых подходов в сфере законодательного регулирования цифровой среды», — подчеркнула она.

В пленарном заседании также приняли участие Министр экономического развития РФ Максим Решетников, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков, Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко, президент Российской академии наук Александр Сергеев, губернаторы Московской и Новосибирской областей Андрей Воробьев ВоробьевАндрей ЮрьевичГубернатор Московской области и Андрей Травников, ТравниковАндрей АлександровичГубернатор Новосибирской области председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, генеральный директор «Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны» Андрей Кузьмин, руководители предприятий и организаций, представители деловых кругов двух стран.

Заместитель Председателя Совета Федерации, сопредседатель российской части Межпарламентской комиссии СФ и Совета Республики Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области по итогам Форума подчеркнул, что дальнейший рост экономик в современном мире возможен только через научное развитие. По его словам, цифровизация является ключевым моментом в развитии как науки и промышленности, так и управления различными структурами государства. «В рамках Союзного государства, его программ необходим единый подход к совершенствованию научной и цифровой сфер. Форум показал, что такая программа может быть реализована в Союзном государстве».

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