Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос01.07.2021 11:05

Восточный готов к запуску космических аппаратов OneWeb

На космодроме Восточный состоялось заседание Госкомиссии, на котором рассмотрели вопросы готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 48. По результатам испытаний, проведенных в течение трех стартовых дней, члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 15:48:33 по московскому времени 1 июля 2021 года.

В соответствии с предстартовым графиком специалисты Роскосмоса начинают работы по заправке ракеты компонентами топлива: в 11:15 мск — заправка высококонцентрированной перекисью водорода, 12:35 — блоков А-Д и третьей ступени жидким кислородом, 12:50 — захолаживание и заправка жидким азотом, 13:00 — блоков А-Д керосином, 13:35 — блок третьей ступени горючим. После чего на стартовом комплексе начнутся заключительные операции: автоматический цикл предстартовой подготовки, увод кабины обслуживания в нишу стартового сооружения, отвод мобильной башни обслуживания и восстановление системы отделения полезной нагрузки (PRSS) в летную конфигурацию.

Прямую трансляцию предстартовых операций, пуска и полета ракеты-носителя смотрите на официальных страницах Госкорпорации «Роскосмос» в социальных сетях и в разделе «Прямые трансляции» с 14:30 мск. Сегодня мы поговорим с начальником отделения конструкторских работ Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) Антоном Украинским и начальником отдела эксплуатации заправочного оборудования Стартового комплекса космодрома Восточный Саналом Холгаевым.

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