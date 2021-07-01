Владимир Путин встретился с российскими олимпийцами

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 июня, Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле членов олимпийской команды России, которые выступят на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония). В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца собрались спортсмены и тренеры, представляющие такие виды спорта, как бокс, волейбол, дзюдо, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, современное пятиборье, спортивная гимнастика, фехтование и художественная гимнастика.

Во встрече приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа. Они были перенесены с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Глава государства поздравил спортсменов с включением в состав олимпийской команды и пожелал им успешного выступления на Играх. Владимир Путин отметил, что в условиях пандемии коронавируса спортсменам удалось сохранить ритм подготовки к главному старту.

«То, что в таких крайне непростых условиях главный спортивный праздник планеты всё же состоится, можно считать важной, общей победой мировой олимпийской семьи, – сказал Президент. – Понимаю, что вам, вашим коллегам, причём во всех странах, было сложно сохранить ритм подготовки к этому главному старту, но вы сделали это, и это тоже уже победа. Игры в Японии, конечно же, будут особыми. Рассчитываем, что организаторы примут все возможные меры, чтобы защитить здоровье спортсменов и зрителей. Но уверен, что, несмотря на вынужденные ограничения, другие сложности, каждый из вас, все спортсмены настроены показать максимальный результат, выступить достойно и порадовать своих преданных болельщиков».

Владимир Путин указал на важность минимизации рисков, связанных с эпидемией как на заключительном этапе подготовки спортсменов, так и в ходе самих соревнований в Японии. Также глава государства сделал акцент на дипломатической и юридической поддержке российских спортсменов и тренеров в ходе предстоящей Олимпиады.

«Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, никуда не ушла из повестки дня, – подчеркнул Президент. – Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру, далеко за пределами своих национальных юрисдикций. Я прошу коллег из профильных структур обратить на это особое внимание. Кстати говоря, вот это навязывание своего права за пределами своих границ, оно не только привлекает наше внимание и вызывает какое-то неудовольствие, но, уверяю вас, во всём мире и в самом [Всемирном] антидопинговом агентстве».

Владимир Путин подчеркнул, что за российских олимпийцев на Играх будет болеть вся наша страна: «В предстоящих испытаниях на олимпийских аренах с вами душой, теплом своих сердец – говорю это без всякого преувеличения – будет вся наша страна, вся Россия. Будем за вас болеть. Мы в вас верим, вы для нас всегда лучшие, и я от всего сердца желаю вам ярких побед, достойной и честной борьбы».

Фото: пресс-служба Президента Российской Федерации

Пресс-служба Минспорта России

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