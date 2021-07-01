А. Варфоломеев: Парламент Республики Бурятия рассмотрел отчет главы региона о деятельности правительства за 2020 год

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в сессии Народного Хурала Республики.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в сессии Народного Хурала Республики.

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Сенатор отметил, что среди вопросов, обсужденных депутатами регионального парламента, — отчет главы региона Алексея Цыденова ЦыденовАлексей СамбуевичГлава Республики Бурятия о деятельности правительства Республики, исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бурятии за 2020 г.

По словам Александра Варфоломеева, парламентарии уделили особое внимание информации правительства региона о ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, о принимаемых мерах и необходимости обязательной вакцинации граждан.

«Бурятия, как и вся страна, переживает непростое время: большое количество заболевших, темпы вакцинации недостаточно высоки. Глава и правительство Республики, депутаты Народного Хурала в ходе разговора на сессии парламента вырабатывали дополнительные меры по борьбе с инфекцией», — сказал сенатор.

Кроме того, в ходе заседания Народный Хурал рассмотрел вопросы республиканского бюджета, работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, земплепользования и социальной поддержки населения, а также ряд других тем.

Республиканские парламентарии поддержали проект федерального закона о внесении изменения в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации, соавтором которого выступает Александр Варфоломеев. Соответствующий отзыв Народного Хурала будет направлен в Государственную Думу.

«Проектом закона предлагается снять ограничения в обороте земель в границах населенных пунктов на Байкальской природной территории, что никоим образом не повлияет на степень антропогенного воздействия на экосистему озера Байкал, но позволит гражданам регистрировать право собственности на землю и будет способствовать реализации социальных программ для льготных категорий граждан», — сообщил сенатор.

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