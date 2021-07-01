А. Артамонов провел совещание о мерах противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным работникам

Source: Russia – Council of the Federation

Участники мероприятия обсудили вопросы совершенствования законодательства в этой сфере.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области провел совещание о совершенствовании законодательства в части противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным работникам. Также на совещании были рассмотрены предложения по изменению порядка применения пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15 процентов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

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В ходе заседания также рассмотрены предложения председателя Общественного движения «ТРУД» Сергея Пескова по внесению изменений в законодательство РФ, направленных на исключение скрытых форм заемного труда и неофициальных заработных плат. Участники совещания обсудили концепцию изменений.

Сергей Песков пояснил, что целью изменений является совершенствование государственной политики в области занятости населения, исключение скрытых форм заемного труда и неофициальных заработных плат в этой сфере. Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ, Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации», Налоговый кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях. Актуальность внесения изменений обусловлена наличием значительных объемов скрытых форм заемного труда в российской экономике.

Предусматриваются изменения по расширению признаков заемного труда, снижению тарифов страховых взносов наемным работникам, заключившим трудовой договор с частным агентством занятости, повышению административной ответственности принимающей и предоставляющей стороны (юридических и должностных лиц) за нарушение требований о запрете заемного труда вне рамок закона.

Как отмечается в пояснительной записке к таблице изменений, за последние десятилетия экономические и коммуникационные связи между предприятиями и работниками усложнились. Между ними стоят десятки тысяч подрядных организаций. Их ключевая цель – предоставление труда своих работников для выполнения работ и оказания услуг в интересах третьих лиц.

Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Анатолий Артамонов

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Фактически на данный момент заемный труд никак не урегулирован законодательно, говорится в документе.

Указанная практика массово распространена в следующих отраслях: складские услуги, производственные предприятия, розничная торговля, клининговые услуги, строительство, охранная деятельность, транспортно-экспедиционные услуги, курьерские услуги, ресторанный бизнес и общепит, гостиничная сфера, услуги бухгалтерские, кадровые, юридические, ИТ.

Ключевым признаком заемного труда в этих отраслях является наличие трехстороннего трудового договора между компанией-пользователем, компанией-нанимателем и работником, а также наличие признаков трудовых правоотношений между компанией-пользователем и работником компании-нанимателя.

Изменения сделают экономически невыгодными операции по выплате так называемых «серых» зарплат, обеспечат возврат налоговых поступлений в соответствующие бюджеты и обеспечат необходимые социальные гарантии для граждан, занятых в заемном труде, говорится в пояснительной записке.

В обсуждении участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин, заместитель руководителя ФНС России Светлана Бондарчук, представители Министерства финансов РФ, Министерства труда РФ, Федеральной службы по труду и занятости.

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