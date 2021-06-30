Source: Russia Federal Space

#ЦПК30.06.2021 20:34

80-летие: юбилей на рабочем месте!

Сегодня, 30 июня 2021 года, Петр Андреевич Есин получает поздравления с днем рождения! Ему исполнилось 80 лет. Свой праздник он отмечает, готовя тренажер ЦФ-18 к очередным тренировкам космонавтов. Несмотря на свой возраст, юбиляр бодр, энергичен и жизнерадостен.

Более полувека его трудовой деятельности связаны с Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Петр Андреевич — специалист высочайшего уровня, искренне преданный своему делу, активный рационализатор и прекрасный наставник. Такие люди — главная ценность и гордость ЦПК. Не только многие космонавты, но и специалисты, которые занимаются их подготовкой, начинали свой профессиональный путь в авиации.

В 1961 году Петр Андреевич Есин был призван в ряды Советской армии и направлен в школу младших авиационных специалистов города Спасск-Дальний Приморского края, а по ее окончании проходил службу в разведывательном авиационном полку в качестве авиамеханика на самолетах Як-27 Одесского военного округа. В 1969 году молодого специалиста призвали на сверхсрочную службу в авиационный космический полк, а затем направили на обучение в Иркутское авиационно-техническое училище. По окончании училища Петр Есин проходил воинскую службу в качестве техника самолета в космическом полку. На его учебно-тренировочных самолетах Л-29 и Л-39 совершали полеты космонавты Петр Климук, Георгий Шонин, Леонид Попов и другие.

В 1975 году Петр Андреевич поступил в Московский институт инженеров гражданской авиации на факультет летательных аппаратов. Еще через три года по решению командования ЦПК был переведен в отдел центрифуг и динамических тренажеров на должность техника. По окончании института и успешной защиты диплома на тему «Техническое обслуживание динамического тренажно-исследовательского комплекса центрифуги ЦФ-18» работал ведущим инженером. Уволившись из рядов Вооруженных в звании подполковника, Есин остался в ЦПК.

Более 50 лет работая в Центре на различных инженерных должностях, Петр Андреевич добросовестно обеспечивал безаварийную работу центрифуг и тренажеров. Зарекомендовал себя инициативным специалистом, обладающим глубокими знаниями технических средств подготовки космонавтов и высоким профессиональным мастерством.

Активный участник работ по совершенствованию тренажерной техники и созданию новых тренажеров, юбиляр пользуется большим уважением у своих коллег. Сейчас Петр Андреевич передает опыт работы на тренажерной технике и знания молодым специалистам.

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